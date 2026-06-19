Brasil ultrapassa 25 mil pontos de recarga de veículos elétricos e acelera expansão da infraestrutura

Levantamento da ABVE e Tupi Mobilidade mostra crescimento de 20,9% em três meses, com destaque para expansão de recarga rápida (DC) e avanço significativo de carregadores lentos (AC) após regulamentação em São Paulo. Todas as regiões do país registraram aumento, especialmente o Norte, e o número de municípios atendidos cresceu 11,1%.
O Brasil ultrapassou a marca de 25 mil pontos públicos e semipúblicos de recarga para veículos elétricos . O levantamento, realizado pela ABVE (Associação Brasil eira do Veículo Elétrico) em parceria com a plataforma Tupi Mobilidade Elétrica, aponta um crescimento de 20,9% em relação ao mapeamento anterior, de fevereiro, quando o número era de 21.060.
O ritmo de expansão chama atenção: em três meses, a rede avançou quase tanto quanto costumava crescer em um ano inteiro. Dos 25.455 pontos existentes, 8.606 (34%) são de recarga rápida em corrente contínua (DC) e 16.836 (66%) são de recarga lenta em corrente alternada (AC). A recarga rápida foi a que mais cresceu no período - 32,8% em três meses, saltando de 6.479 para os 8.606 pontos.
Mas o que chama mais a atenção é o desempenho da recarga lenta. Nos doze meses anteriores ao último levantamento, os carregadores AC haviam crescido apenas 17,6%. No trimestre mais recente, avançaram 15,5%, quase replicando em três meses o que antes levava um ano. Os carregadores lentos (AC), que vinham em baixa, reagiram, e a regulamentação de São Paulo, garantindo recarga em condomínios, tem papel direto nisso, avalia Davi Bertoncello, diretor de Comunicação da ABVE e diretor executivo da Tupi.
A expansão avançou em todas as regiões do país, mas com ritmos distintos. O destaque foi o Norte, que registrou crescimento de 31,1% no total de pontos e liderou a expansão dos carregadores rápidos, com alta de 51% no DC - o maior índice entre todas as regiões. Centro-Oeste (+23,7%) e Sul (+23,4%) vieram logo atrás, ambos com forte avanço de carregadores rápidos (36,3% e 35,8%, respectivamente).
O Sudeste, que concentra a maior base instalada do país, cresceu 18,1% - ritmo mais moderado, mas ainda com o maior volume absoluto. O crescimento da recarga rápida acima de 33% foi registrado em quatro das cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul - sinal de uma mudança no perfil da infraestrutura nacional, com regiões mais afastadas dos grandes centros nascendo já orientadas para a recarga rápida, impulsionadas por corredores logísticos e rodoviários.
Também cresceu o número de municípios atendidos: de 1.649 em fevereiro para 1.832 em maio, alta de 11,1%. O destaque foi o Centro-Oeste, com crescimento de 21,7% nas cidades cobertas, seguido pelo Nordeste (10,2%). Para Bertoncello, os números indicam uma mudança de patamar na infraestrutura elétrica do país. Ele aponta ainda uma transformação no perfil dos carregadores rápidos instalados: Dois movimentos definem este trimestre.
Os carregadores lentos (AC), que vinham em baixa, reagiram, e a regulamentação de São Paulo, garantindo recarga em condomínios, tem papel direto nisso. E o crescimento dos carregadores rápidos (DC) começa a ser puxado por uma nova geração de carregadores ultrarrápidos, com potências que hoje chegam a 480 kW e muitas vezes com quatro a dez posições de recarga.
A avaliação do executivo é de que o Brasil entrou em uma nova fase: O Brasil saiu da fase de teste e entrou na fase de escala. Estamos construindo
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