O Brasil terá até oito ou nove nomes de ataque para a Copa do Mundo, segundo o técnico Carlo Ancelotti. O treinador utilizou dezesseis atacantes em dez jogos até aqui, perdeu dois por lesão e pré-selecionou outros quatro com quem ainda não trabalhou. Atacantes na briga para a convocação da Seleção que irá à Copa do Mundo são Endrick, Igor Thiago, Rayan, Pedro, Antony, Gabriel Jesus, Vini Jr., Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. Luiz Henrique e João Pedro também estão muito bem cotados. Sobrariam três vagas para outros 11 nomes que compõem a pré-lista ou apenas duas se Neymar for chamado.
Um eventual convocação dos três para a Seleção fará com que Neymar fique de fora, a menos que Ancelotti o coloque na cota dos meio-campistas
