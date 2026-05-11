Brasil tem visão mais positiva do que o público internacional, mas enfrenta problemas de comunicação estratégica

A pesquisa Marca Brasil revelou que a imagem e a reputação do Brasil são avaliadas de forma mais positiva pelos próprios brasileiros do que pelo público internacional. O levantamento, com entrevistas online com 192.400 brasileiros e 278.200 estrangeiros, revelou que a imagem interna do Brasil atingiu a pontuação de 6,9, enquanto a avaliação externa ficou em 6,3. O estudo apontou que o Brasil possui notoriedade interna máxima (10,0), mas que essa reconhecimento não se converte em uma vitrine eficiente no exterior. A avaliação geral foi melhor dentro de casa, mas o público externo tem uma visão mais positiva em relação à admiração e confiança.

A pesquisa Marca Brasil, realizada pela consultoria OnStrategy e divulgada com exclusividade pela CNN Brasil, avaliou a imagem e a reputação do Brasil de forma mais positiva pelos próprios brasileiros do que pelo público internacional.

O levantamento, com entrevistas online com 192.400 brasileiros e 278.200 estrangeiros, revelou que a imagem interna do Brasil atingiu a pontuação de 6,9, enquanto a avaliação externa ficou em 6,3. O estudo apontou que o Brasil possui notoriedade interna máxima (10,0), mas que essa reconhecimento não se converte em uma vitrine eficiente no exterior. A avaliação geral foi melhor dentro de casa, mas o público externo tem uma visão mais positiva em relação à admiração e confiança.

No entanto, existem áreas específicas onde essa percepção se inverte ou apresenta nuances importantes. Veja abaixo os quesitos detalhados conforme a pesquisa





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Pesquisa Marca Brasil Consultoria Onstrategy CNN Brasil Imagem E Reputação Público Internacional Brasil Tem Visão Mais Positiva Do Que O Públic Problemas De Comunicação Estratégica Notoriedade Interna Notoriedade Externa Avaliação Geral Avaliação Interna Avaliação Externa Areas Específicas Quesitos Detalhados Região Nordeste Mato Grosso Qualidade De Produtos E Serviços Admiração E Confiança Estado Do Amazonas Beleza E Cultura Governo E Liderança Segurança E Ambiente Político Estilo De Vida E Segurança Ambiente Econômico E Social

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artista Rubem Grilo doa 400 xilogravuras à Biblioteca NacionalConjunto reúne obras ligadas a publicações editoriais e passa a integrar o acervo iconográfico da instituição

Read more »

Caso Ypê: Após recurso da marca, o que fazer com produtos?Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Messi marca em vitória do Inter Miami e estabelece novo recorde na MLSSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

A marca esportiva chinesa que quer disputar espaço com Nike e Adidas no BrasilO principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país. A marca Exame inclui o site, a revista, o aplicativo para smartphones, cursos, eventos e um serviço de análises financeiras.

Read more »