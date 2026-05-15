Brasil tem vantagens concretas em transição energética, mas ainda não consegue perceber no exterior

O Brasil possui vantagens concretas em relação à transição energética e é tido como um dos países com maior biodiversidade e escala territorial no mundo. No entanto, ele ainda não consegue transformar essas vantagens em percepção internacional consistente. A presente disputa internacional envolve mais do que geração elétrica.

Professor titular da Universidade de São Paulo (USP) e um dos mais renomados especialistas em Clima e Meio Ambiente do país. A transição energética se transformou em uma disputa econômica, industrial e geo política .

Países capazes de combinar energia limpa, inovação tecnológica e credibilidade climática terão vantagens, mas ainda não conseguem transformá-las em percepção internacional consistente. A presente disputa internacional envolve muito mais do que geração elétrica. Estados Unidos, China e UE aceleram investimentos em minerais críticos, inteligência artificial aplicada à energia, armazenamento elétrico e cadeias industriais de baixo carbono. A transição energética também impõe um desafio industrial.

O risco é o Brasil repetir a lógica histórica de exportar matéria-prima e importar tecnologia de alto valor agregado. Ao mesmo tempo, as tensões entre Estados Unidos e China abriram uma oportunidade rara. O mundo busca fornecedores confiáveis de energia limpa, minerais estratégicos e produtos de baixo carbono. Enquanto não conseguir transformar liderança ambiental em influência econômico, tecnológico e reputacional, o país continuará ocupando posição secundária justamente na transição energética que ajuda a viabilizar





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