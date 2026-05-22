Brasil tem segunda maior reserva de terras raras do mundo, debate sobre exploração em território nacional

O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 23% da quantidade global, atrás apenas da China, que detém 49% das reservas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. A recente valorização desses minérios alimentou o debate sobre a soberania das riquezas nacionais. Nas mãos de quem as terras raras devem estar?para 64% dos brasileiros, as terras raras devem ser exploradas apenas por empresas nacionais. 70% acreditam que o Brasil deveria processar e industrializar esses minerais em território nacional, mesmo que isso leve mais tempo ou custo. 45% dos brasileiros acreditam que apenas o governo deve controlar a exploração de terras raras no Brasil.

O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, com cerca de 23% da quantidade global, atrás apenas da China, que detém 49% das reservas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A recente valorização desses minérios alimentou o debate sobre a soberania das riquezas nacionais. Nas mãos de quem as terras raras devem estar?para 64% dos brasileiros, as terras raras devem ser exploradas apenas por empresas nacionais. 70% acreditam que o Brasil deveria processar e industrializar esses minerais em território nacional, mesmo que isso leve mais tempo ou custo. 45% dos brasileiros acreditam que apenas o governo deve controlar a exploração de terras raras no Brasil. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral pelo código BR-03598/2026





exame / 🏆 18. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Terras Raras Segunda Maior Reserva Do Mundo Valorização Debate Soberania Exploração Empresas Nacionais Governos Investimentos Tecnologia Comércio Global Potências Globais Acertos De Terras Raras Acelerador De Partículas Sirius Presidente Lula

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Levantamento apontou falta humana em 49% de acidentes com rodovias federaisSegundo levantamento da Abramet, excesso de velocidade, ultrapassos proibidos e outras condutas de risco contribuíram para mais 2,1 milhões de ocorrências no período de 2014 a 2024.

Read more »

Mirassol x Fluminense Palpite – Análise e odds (23/05)Confira os melhores palpites para Mirassol x Fluminense, sábado (23) às 19h, no Campos Maia, pelo Brasileirão.

Read more »

Vitória x Internacional Palpite - Análise e odds (23/05)Confira os melhores palpites para Vitória x Internacional, sábado (23) às 17h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Real Madrid x Athletic Bilbao Palpite - Análise e odds (23/05)Confira os melhores palpites para Real Madrid x Athletic Bilbao, sábado (23) às 16h, no Santiago Bernabéu, pela 38ª rodada da La Liga.

Read more »