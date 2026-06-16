Brasil tem oportunidade única na corrida pelos minerais críticos da energia limpa

Especialista da USP destaca o potencial brasileiro de combinar reservas de minerais estratégicos, matriz renovável e capacidade industrial para atender à crescente demanda global da transição energética, ao mesmo tempo que alerta sobre desafios de regulação, sustentabilidade e dependência histórica de exportações de recursos brutos.

O professor titular da Universidade de São Paulo, um dos mais reconhecidos especialistas em clima e meio‑ambiente do país, alerta que a chamada transição energética , largamente divulgada como uma corrida por energia limpa, transformou‑se na corrida pelos minerais essenciais para essa nova matriz.

A Agência Internacional de Energia (IEA) indica que a demanda global por minerais críticos - cobre, níquel, grafite, terras‑raras, lítio e nióbio - precisará triplicar até 2030 e quadruplicar até 2040. Estudos da Ernst & Young projetam que o consumo de cobre pode dobrar até 2035, enquanto a procura por lítio tem potencial de crescer mais de 900 % até 2050.

Nesse cenário, o Brasil destaca‑se como um dos poucos países capazes de atender à necessidade crescente desses recursos, possuindo grandes reservas de cobre, níquel, grafite, terras‑raras, lítio e a maior reserva mundial de nióbio, além de contar com uma das matrizes elétricas mais renováveis do planeta. A combinação de abundância mineral e energia limpa abre perspectivas econômicas robustas: o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) projeta investimentos de US$ 76,9 bilhões no setor entre 2026 e 2030, sobretudo em projetos ligados a minerais críticos.

Entretanto, a oportunidade não está isenta de desafios. A concentração do processamento de lítio na China - cerca de 60 % do volume global - e a predominância chinesa em 90 % de outros minerais estratégicos impulsionam Estados Unidos, União Europeia e outras economias a buscar fornecedores alternativos, intensificando a disputa internacional por cadeias produtivas seguras.

O Brasil, ao mesmo tempo em que tenta se posicionar como fornecedor, corre o risco histórico de exportar recursos brutos e importar produtos de maior valor agregado. A diferença hoje reside na magnitude da cadeia econômica envolvida: a produção de componentes para baterias, veículos elétricos, turbinas eólicas e painéis solares depende diretamente da mineração.

Assim, a competitividade futura do país dependerá não só da quantidade de minério disponível, mas da capacidade de extraí‑lo com menor consumo de água, emissões reduzidas, rastreabilidade transparente e proteção efetiva da biodiversidade da Amazônia, Cerrado e demais biomas. Um obstáculo adicional é o desperdício de energia renovável no próprio território.

Em 2024, cerca de 1 445 usinas sofreram cortes impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, principalmente por gargalos na transmissão e sobreoferta no Nordeste, resultando em aproximadamente 400 mil horas de geração não aproveitada e perdas superiores a R$ 1,6 bilhão. O fenômeno conhecido como curtailment afeta sobretudo a região que concentra os maiores investimentos em energia eólica e solar.

A expansão de indústrias de beneficiamento mineral, metalurgia e produção de insumos para baterias poderia absorver essa eletricidade excedente, valorizando os recursos nacionais e reduzindo perdas. Contudo, para que essa sinergia se concretize, é imprescindível um marco regulatório estável, políticas industriais coerentes e a decisão de não repetir o padrão de exportar riqueza bruta.

Se bem administrada, a convergência entre abundantes minerais críticos, energia renovável abundante e capacidade industrial pode transformar o Brasil em protagonista da economia de baixo carbono, criando empregos qualificados, fomentando inovação tecnológica e reforçando a soberania estratégica no cenário global





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