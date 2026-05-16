Brasil tem dificuldade em pôr em prática educação financeira, aponta estudo

Um grande número de brasileiros desejam aprender mais sobre educação financeira, mas enfrentam desafios no aprendizado e aplicação do conhecimento. O estudo, realizado pela área de negócios social do Inter e a Consumoteca, revelou que 91% dos brasileiros acreditam que precisam aprender mais e que esse conhecimento poderia ajudar a resolver problemas financeiros.

Um estudo realizado pelo Inter e a Consumoteca revelou que 91% dos brasileiros acreditam que precisam aprender mais sobre educação financeira e que isso poderia ajudar a resolver problemas financeiros.

No entanto, é difícil pôr esse conhecimento em prática devido a diversos desafios. Entre estes, a falta de conhecimento aplicado às decisões financeiras e a imposição da realidade financeira, que inclui desafios como imprevistos, dívidas e falta de tempo para planejamento.

O estudo revelou ainda que, em contraste com a intenção, há um descompasso entre saber e fazer, indicando que as pessoas podem ter interesse em aprender, mas por falta de ferramentas e de adaptação à rotina, o conhecimento não é ainda colocado em prática. Para superá-los, o estudo aponta soluções mais práticas e acessíveis, como ferramentas intuitivas e integradas ao dia a dia





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