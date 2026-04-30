Brasil supera os Estados Unidos no ranking de liberdade de imprensa pela primeira vez, aponta Repórteres Sem Fronteiras

O Brasil subiu cinco posições no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa e ultrapassou os Estados Unidos no ranking, conforme divulgado pelo Repórteres Sem Fronteiras (RSF). O país agora ocupa a 52ª posição, enquanto os Estados Unidos caíram para a 64ª colocação. O relatório destaca que o mundo enfrenta o nível mais baixo de liberdade de imprensa em 25 anos, com mais da metade dos países em situação difícil ou muito grave.

O Brasil avançou cinco posições no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa e, pela primeira vez, superou os Estados Unidos no ranking, conforme divulgado pelo Repórteres Sem Fronteiras (RSF) nesta quinta-feira (30).

O país agora ocupa a 52ª posição, enquanto os Estados Unidos caíram para a 64ª colocação. O estudo avalia 180 nações, considerando indicadores econômicos, legislativos, de segurança, políticos e sociais para medir a situação da liberdade de imprensa globalmente. Este ano, o RSF destacou que o mundo enfrenta o nível mais baixo de liberdade de imprensa em 25 anos.

O Brasil, no entanto, tem apresentado uma tendência positiva, especialmente em comparação com a América Latina, onde vários países estão mergulhados em uma espiral de violência e repressão. Segundo o relatório, apesar de algumas recuperações recentes, como a do Brasil, a história recente da liberdade de imprensa no continente é marcada por duas tendências preocupantes: o aumento da violência perpetrada por agentes do crime organizado e a violência proveniente de forças políticas.

Desde 2022, o Brasil subiu 58 posições no ranking. Em 2023, o país estava na 63ª posição, e em 2021, atingiu seu pior desempenho, ocupando a 111ª colocação e entrando na chamada zona vermelha, considerada uma situação difícil. Atualmente, o Brasil é classificado como em situação sensível, mas com uma posição melhorada. Enquanto isso, os Estados Unidos registraram a quarta queda consecutiva no ranking.

Em 2022, estavam na 42ª posição, em uma situação relativamente boa. Em 2023, caíram para a 57ª colocação, em situação sensível, e agora estão na 64ª posição. O RSF atribui essa queda à deterioração das condições econômicas para jornalistas, à crise de confiança do público e ao uso da máquina pública pelo governo de Donald Trump contra jornalistas e veículos de imprensa.

Desde seu retorno ao poder, os jornalistas também têm sido alvo durante manifestações, o que reflete uma deterioração mais ampla e constitui uma das crises mais graves para a liberdade de imprensa na história moderna dos Estados Unidos. O relatório afirma que os Estados Unidos de Donald Trump estão saindo completamente do controle. No cenário global, mais da metade dos países está em situação difícil ou muito grave em relação à liberdade de imprensa.

Essa deterioração é parcialmente atribuída a mudanças nas políticas de segurança nacional, que dificultam coberturas de interesse público e corroem o direito à informação. O próprio jornalismo está sob ameaça, sufocado por uma retórica política hostil aos repórteres, enfraquecido por uma economia midiática em crise e pressionado pela instrumentalização de leis contra a imprensa. Em 2002, 20% da população mundial vivia em países onde a situação da imprensa era considerada boa.

Agora, apenas 1% está em nações com liberdade de imprensa favorável. Assim como no ano passado, apenas sete países receberam a classificação de boa situação de liberdade de imprensa. O ranking é liderado pela Noruega, seguida por Países Baixos, Estônia, Dinamarca e Suécia.

Por outro lado, guerras agravaram a situação em países em conflito, como Israel e Sudão, devido à morte de jornalistas. Na América Latina, mesmo sem estar em guerra, a violência contra profissionais de imprensa, principalmente por parte do crime organizado, levou a uma queda significativa no ranking. Países autoritários ocupam as piores posições, com a Eritreia recebendo a pior pontuação, seguida por Coreia do Norte, China, Irã e Arábia Saudita





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