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Brasil sofre derrota dura na estreia da Copa do Mundo

Esportes News

Brasil sofre derrota dura na estreia da Copa do Mundo
BrasilCopa Do MundoMarrocos
📆6/14/2026 2:09 AM
📰Lance!
27 sec. here / 7 min. at publisher
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O Brasil perdeu por 2 a 0 para o Marrocos na estreia da Copa do Mundo, com a seleção brasileira trabalhando pouco e defendendo mal.

O Brasil sofreu uma derrota dura na estreia da Copa do Mundo, perdendo por 2 a 0 para o Marrocos . A seleção brasileira trabalhou pouco e defendeu mal, enquanto o Marrocos impôs um estilo dominante e agressivo.

O gol marroquino foi construído na velocidade e inteligência de Brahim Díaz e Saibari, e expôs a incapacidade do Brasil de construir e reagir. Alisson, o goleiro brasileiro, falhou no lance e perdeu a agilidade e potência que sempre o caracterizaram. A entrada do volante marroquino resolveu o problema crônico da saída de bola e devolveu o controle territorial ao time.

A seleção brasileira precisa transformar o amontoado de craques em um time de verdade e rápido para ter chances de se classificar na Copa

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Brasil Copa Do Mundo Marrocos Futebol Seleção Nacional

 

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