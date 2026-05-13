Brasil separa cultivo de proteínas para atender à UE e reverter veto à carne

Segundo o segundo secretário do Mapa, o Brasil separará o cultivo das proteínas para atender às exigências europeias e reverter o veto à proteína brasileira. Luis Rua, secretário de Comércio do Ministério da Agricultura, afirmou que cada tipo de proteína tem um estágio diferente no que diz respeito ao uso de antibióticos. A União Europeia (UE) divulgou uma lista de países autorizados para continuar exportando carne, e o Brasil não está nessa relação, o que representa um impasse na diálogo com a UE.

Segundo secretário do Mapa, o Brasil separará o cultivo das proteínas para atender às exigênciaseuropeias e reverter o veto à proteínabrasileira. Luis Rua, secretário de Comérciodo Ministério da Agricultura , afirmou que cada tipo de proteína tem um estágio diferentes no que diz respeito uso de antibióticos.

O Brasil enviará em 10 dias novas informações à União Europeia, separando o cultivo das proteínas, de modo a atender àsexigências específicas do bloco europeu sobre a carnebrasileira. A União Europeia (UE) divulgou uma lista de países autorizados a continuar exportando carne para o bloco e o Brasil ficou fora dessa relação. Luis Rua afirmou que esse será um primeiro passo importante para resolver o impasse no diálogo com a UE





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