Brasil se prepara para estreia no Mundial de 2026 com foco em tática, tecnologia e o sonho do hexa

A seleção brasileira ajusta os detalhes finais para a primeira partida no Mundial de 2026, com disputa no ataque, uso de tecnologia nos treinos e a pressão pelo título. Enquanto isso, o novo formato da Copa e os critérios de desempate ganham destaque, além de histórias de jogadores e a festa da torcida nos EUA.

A cobertura do Mundial de 2026 avança com a análise do dia-a-dia das seleções e os preparativos finais para a estreia do Brasil. Enquanto a competição já começou com o jogo de abertura entre México e África do Sul, a atenção se volta para a partida inaugural do Grupo A, onde o Brasil busca iniciar a caminhada rumo ao hexa com uma vitória.

A comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, trabalha na integração dos últimos convocados e na definição da equipe titular. A ausência de Neymar, ainda em recuperação de lesão, é um dos pontos que definirá a tática ofensiva, com a disputa acirrada entre Raphinha, Antony, Vinícius Júnior e Rodrygo pelas vagas no ataque ao lado de Mbappé, que herdará a camisa 10 após a aposentadoria de Messi.

A defesa,considerada um dos pontos fortes, tem em Marquinhos e no jovem Gabriel Magalhães a dupla de zaga titular, com o apoio de Danilo e Alex Sandro nas laterais. A equipe utiliza tecnologia avançada, como tablets de pulso, para consultar esquemas táticos durante os treinos.

Do outro lado, a polêmica sobre o novo formato de 48 seleções e os critérios de desempate, especialmente o Fair Play, ganha força, pois podem ser decisivos para a classificação, principalmente entre os melhores terceiros colocados. A Fifa, após o escândalo do 'Fifa Gate' em 2015, mantém uma postura de sintonia com países-sede como Estados Unidos, evitando novos conflitos.

Na Europa, alguns jogadores enfrentam situações extracampo: o meia do Manchester United, eleito melhor da Premier League e recordista de assistências, vive uma fase extraordinária e se consolida como pilar da engrenagem de Roberto Martínez. Outros, como o garoto do Real Madrid, são utilizados de forma gradual.

Além disso, a história mostra que poucos goleiros são titulares na Seleção: em 22 edições, apenas 16 nomes foram escolhidos como titulares na meta. A torcida brasileira invade osEUA com festa, e a comunidade 'BlocLeopards' comemora o retorno após 52 anos. Enquanto isso, a Seleção alemã, comandada por Julian Nagelsmann, relaxa estratégica na piscina. No Brasil, as ruas se enfeitam para o evento, e o legado de Leônidas da Silva como maior artilheiro do Flamengo em Copas é lembrado.

O clima é de expectativa máxima para a estreia, que ocorrerá em breve, contra Marrocos





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Seleção Brasileira Estreia Mbappé Fair Play Fifa Neymar Torcida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carne e cerveja: Itens ficam mais barato para mundial de 2026; veja preçosVarejo brasileiro vê cenário positivo com menor pressão inflacionária e mercado de trabalho aquecido

Read more »

Fifa amplia a cobertura mediática e criativa do Mundial 2026A Fifa transforma a abertura do Mundial em uma operação de mídia ampliada, criando novas receitas e mais espaço para patrocinadores. A medida esconde uma ampliação do alcance midiático da competição, mais oportunidades de exposição para patrocinadores e uma nova forma de ativar mercados locais sem perder a dimensão global da Copa.

Read more »

Mundial da Fifa 2026: saiba onde assistir à Copa do Mundo ao vivoA abertura da Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta (11), às 14h30, com show de Shakira e terá transmissão de TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GeTV (Globoplay) e CazéTV (YouTube)

Read more »

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »