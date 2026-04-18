Brasil se despede de Oscar Schmidt, ídolo eterno do basquete

A morte do lendário jogador de basquete Oscar Schmidt, aos 68 anos, comoveu o Brasil. Fãs, atletas e autoridades prestam homenagens a um ícone que revolucionou o esporte, inspirou gerações e elevou o nome do país no cenário mundial.

O Brasil lamenta profundamente a partida de Oscar Schmidt , uma lenda do basquete que nos deixou nesta sexta-feira (17). A comoção nacional é palpável, com fãs, amigos e atletas de diversas modalidades expressando sua admiração e tristeza pela perda. Oscar Schmidt , conhecido por sua disciplina inabalável, garra e uma paixão contagiante pelo esporte, foi um verdadeiro embaixador do basquete brasileiro e um exemplo inspirador para gerações.

Hortência, uma das maiores campeãs do basquete feminino brasileiro, descreveu a notícia como um choque, comparando a perda de um ídolo à descoberta de que a imortalidade é uma ilusão. Ela ressaltou o legado de luta, determinação e, acima de tudo, patriotismo deixado por Oscar. "Eu perco um grande amigo e agradeço muito a Deus por ter nascido na mesma geração de Oscar, porque pude vê-lo jogar muito de perto. Vai com Deus, meu amigo, mas fica um legado muito importante para nós brasileiros", declarou Hortência. O camisa 14, com sua combinação única de talento e carisma, revolucionou o basquete mundial. Demétrius, ex-jogador da Seleção Brasileira, que teve o prazer de jogar ao lado de Oscar na Olimpíada de 96, sua última competição oficial, enfatizou a mudança de paradigma que Oscar trouxe com seus arremessos de três pontos. "É, Mão Santa, você vai deixar muita saudade", disse Demétrius, reconhecendo o impacto do craque. Guerrinha, campeão pan-americano em 1987, também compartilhou sua admiração, elogiando a postura guerreira de Oscar dentro e fora das quadras. "Como amigos, como companheiros, a gente agradece muito a forma guerreira que ele fez o basquetebol, que ele transformou o basquetebol brasileiro. Ele foi um guerreiro dentro da quadra e um guerreiro, principalmente, nesse momento da vida dele", afirmou Guerrinha. O público brasileiro acompanhava com euforia as atuações de Oscar, que transformava cada partida em um espetáculo de sorrisos e lágrimas, demonstrando ser um gigante obstinado e emotivo. Marcelinho Huertas, jogador de basquete, destacou o amor de Oscar pela camisa da Seleção Brasileira como um dos maiores valores que um atleta pode ter, inspirando incontáveis jovens a sentirem o mesmo orgulho de representar o país. O mundo do esporte parou para homenagear Oscar Schmidt. Everaldo Marques, renomado narrador, relembrou que Oscar foi o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e que sua precisão nos arremessos, resultado de horas diárias de treino, o consagrou como um dos maiores arremessadores de todos os tempos. A alcunha "Mão Santa", que Oscar atribuía a "mão treinada", resume a dedicação que o levou ao topo. Clubes que defenderam Oscar, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Sírio, além da Confederação Brasileira de Basquete, manifestaram pesar. O Comitê Olímpico do Brasil celebrou seu currículo recordista e sua representação do espírito olímpico. O Ministério do Esporte reconheceu Oscar como um dos maiores atletas do esporte brasileiro, e o Presidente Lula destacou como sua dedicação elevou o nome do país e inspirou gerações. Geraldo Alckmin, presidente em exercício, decretou luto oficial de três dias em todo o território nacional. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo prestou uma homenagem especial na Avenida Paulista, mostrando a amplitude do reconhecimento. Ao longo de quase 30 anos de carreira, Oscar Schmidt não só marcou o basquete, mas também cultivou um sentimento de orgulho nacional. Sua relevância no esporte brasileiro se manteve mesmo após sua aposentadoria. Fãs e personalidades esportivas como Bruno Schmidt, campeão olímpico de vôlei de praia e sobrinho do craque, e o apresentador Tadeu Schmidt, que o definiu como seu maior ídolo, compartilharam emocionadas mensagens de despedida, enaltecendo a trajetória e o legado de um verdadeiro gigante do esporte nacional





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