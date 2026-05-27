Brasil registra redução significativa no desmatamento em 2025

O Brasil registrou uma redução significativa no desmatamento em 2025, com 984.794 hectares de vegetação nativa desmatados. O Pantanal foi o bioma que registrou a maior redução proporcional, com 48,4% na área desmatada em relação a 2024.

O Brasil registrou uma redução significativa no desmatamento em 2025, com 984.794 hectares de vegetação nativa desmatados, uma queda de 20,6% em relação a 2024.

O Pantanal foi o bioma que registrou a maior redução proporcional, com 48,4% na área desmatada em relação a 2024. O Cerrado continua sendo o bioma com maior área desmatada, com 540.614 hectares em 2025. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais desmatados em 2025, respondendo por mais de 84% de toda a área desmatada no país no ano.

O MapBiomas alerta que a área desmatada no Brasil chegou à média de 2.698 hectares por dia, cerca de 112 hectares por hora. O desmatamento associado à expansão da agropecuária responde por mais de 97% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil nos últimos sete anos, apontou o MapBiomas. Esse vetor de pressão responde por 99% da vegetação nativa perdida no Brasil em 2025.

Mais da metade dos 5.572 municípios brasileiros (2.932) tiveram pelo menos um evento de desmatamento detectado e validado em 2025. O município de Canto do Buriti, no Piauí, lidera o ranking de maior área desmatada pela primeira vez na série histórica, com 20.877 hectares desmatados





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