Brasil registra primeiro caso suspeito de Ebola; paciente está isolado em São Paulo e plano de contingência é ativado

Paciente está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, seguindo protocolos de biossegurança. Se confirmado, será o primeiro caso fora da África no atual surto e o primeiro na história do Brasil. Ministério da Saúde ativa plano de contingência e ressalta risco baixo, mas orienta serviços de saúde a permanecerem atentos a viajantes e contatos.

Caso seja confirmado, representará o primeiro registro da doença fora do continente africano desde o início do novo surto na República Democrática do Congo, além de ser o primeiro caso documentado no Brasil .

O paciente está atualmente sob isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade estadual de referência para atendimento de suspeitos ou confirmados, cumprindo todos os protocolos de biossegurança estabelecidos. Até o momento, o Ministério da Saúde assegura que o país nunca registrou um caso confirmado da enfermidade. Um exame preliminar realizado na noite de sábado detectou a presença do vírus causador da meningite, mas essa informação não elimina a possibilidade de Ebola, cuja investigação continua em vigor.

A Secretaria de Saúde ressalta que o risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul continua "muito baixo", considerando fatores como a ausência histórica de transmissão autóctone na América do Sul, a falta de voos diretos entre a região afetada e o continente sul-americano e o modo de transmissão, que exige contato direto com sangue, secreções, fluidos corporais ou tecidos de pessoas sintomáticas. Mesmo com o baixo risco, as autoridades orientam os serviços de saúde para que permaneçam atentos a indivíduos que apresentem febre e histórico de viagem, nos últimos 21 dias, para áreas com circulação do vírus, bem como a casos de contato direto com fluidos corporais de suspeitos ou confirmados.

Esta semana, o Ministério da Saúde ativou o Plano de Contingência Nacional para Febres Hemorrágicas Virais, com o objetivo de evitar que a crise do Ebola se estabeleça no Brasil. O plano prevê a intensificação da vigilância sobre viajantes provenientes de países como a República Democrática do Congo, buscando identificar casos suspeitos, isolar pacientes e rastrear seus contatos.

Para suspeitas, mesmo que o primeiro teste seja negativo, uma segunda amostra de sangue deve ser coletada 48 horas depois para nova análise. A última atualização do documento, de 2024, não prevê fechamento de fronteiras ou restrições a viagens e comércio. A ausência de voos diretos à região afetada tende a diminuir a circulação de pessoas infectadas e, por conseguinte, o risco de contágio.

A disseminação do vírus na República Democrática do Congo é considerada "profundamente alarmante" pela organização Médicos Sem Fronteiras. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto há duas semanas. O surto é especialmente desafiador por envolver a cepa rara Bundibugyopara, para a qual não há vacina nem tratamentos eficazes, já que as vacinas existentes foram desenvolvidas para a cepa Zaire.

A província de Ituri, no leste do Congo, é a mais afetada, com aproximadamente mil casos suspeitos e pelo menos 246 mortes. O Ebola normalmente circula em animais, especialmente morcegos frugívoros, e os surtos em humanos podem começar pelo consumo ou manipulação de animais infectados. A transmissão entre pessoas ocorre por contato direto com fluidos corporais como sangue, vômito, diarreia, saliva, urina, sêmen e suor, ou com objetos contaminados, como agulhas e roupas de cama.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou estar "profundamente preocupado com a escala e a velocidade da epidemia". A doença tem início súbito, com febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

O contexto do primeiro caso potencial no Brasil, somado à ativação do plano de contingência e às características do surto no Congo, gera um cenário de alerta sanitário que exige vigilância rigorosa, apesar do risco global considerado baixo pelas autoridades sanitárias brasileiras





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