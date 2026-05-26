Brasil registra menor taxa de homicídios em 11 anos, de acordo com o Atlas da Violência 2026

A taxa de homicídios caiu 7,4% em relação a 2023 e o número absoluto de mortes também diminuiu 6,9%. A violência letal continua concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste.

O Brasil registra a menor taxa de homicídios em 11 anos, de acordo com o Atlas da Violência 2026. A taxa caiu 7,4% em relação a 2023 e o número absoluto de mortes também diminuiu 6,9%.

A violência letal continua concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste, enquanto estados do Sul, do Sudeste e o Distrito Federal mantêm os menores índices do país. Os pesquisadores destacam que a queda deve ser lida com cautela, pois cresceram as mortes violentas por causa indeterminada, que pode ocultar homicídios não classificados oficialmente. A taxa nacional de homicídios caiu 33,4% em dez anos, enquanto o total de mortes recuou 29,6%.

A redução recente foi 'ampla, mas não homogênea', e a violência letal continua concentrada em parte das regiões Norte e Nordeste. Os estados mais e menos violentos, a comparação de 2024 com 2023, e a variação da taxa de homicídios de um ano para o outro são alguns dos pontos destacados pelo Atlas





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