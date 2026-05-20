Brasil registra aumento significativo de visitantes estrangeiros nos primeiros dois meses do ano, com destaque para a América do Sul e a Amazônia

Os visitantes estrangeiros ultrapassaram os dois milhões no Brasil em janeiro e fevereiro, tandis que a América do Sul e a Amazônia são os destinos preferidos, com aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução no tempo de deslocamento tornou a visita à Amazônia facilitada para os visitantes sul-americanos, impulsionando o turismo local e solidificando Belém como uma porta de entrada para a Amazônia.

Mais de 2,6 milhões de visitantes estrangeiros entraram no Brasil nos primeiros dois meses do ano. Os colombianos se destacaram com um aumento de 37% em comparação ao mesmo período do ano anterior, e a Amazônia foi um dos principais destinos.

A viagem para Bogotá, capital da Colômbia, foi reduzida significativamente, tornando o acesso à região mais fácil para os visitantes sul-americanos. A redução no tempo de deslocamento positively impactou o turismo local, solidificando Belém como uma nova porta de entrada para a Amazônia. O interesse pela Amazônia cresceu de forma notável após a conferência do clima, e os reflexos já são visíveis no fluxo de visitantes estrangeiros à região.

O aumento de turistas colombianos também acendeu o interesse em ampliar a conectividade aérea entre os dois países. Com a Amazônia mais acessível aos vizinhos sul-americanos, Belém ganhou força como referência do turismo internacional no Brasil. Todas as informações relevantes são apuradas e checadas por jornalistas





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