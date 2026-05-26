Brasil registra a menor taxa de homicídios em 11 anos, mas violência ainda concentra‑se no Norte e Nordeste

Em 2024, o país apresentou 42.590 homicídios, a menor taxa em mais de uma década, com queda de 7,4% comparado a 2023. O estudo do Ipea e FBSP revela desigualdade regional, mostrando que a criminalidade continua elevada no Norte e Nordeste, enquanto o Sul, Sudeste e Distrito Federal têm as menores taxas. A análise destaca a necessidade de políticas públicas coordenadas e sustentáveis para manter a tendência positiva.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em colaboração com o Fórum Brasil eiro de Segurança Pública , divulgou nesta terça-feira uma análise que evidencia a menor taxa de homicídio s já registrada no Brasil em mais de uma década.

Em 2024, o país registrou 42.590 mortes pelo assassinato, um descenso de quase 8% em relação ao ano anterior, quando o número total atingiu 45.747. A redução, embora impressionante, juntou‑se à conclusão de que a queda foi ampla, porém não homogênea, refletindo diferenças substanciais entre as regiões e, principalmente, entre cidades e estados.

O relatório aponta que a violência letal permanece concentrada nas áreas Norte e Nordeste, onde as taxas de homicídio dos últimos anos continuam a oscilar em níveis elevados. Já a região Sul e a UFMG demonstram taxas historicamente mais baixas, assim como os estados do Sudeste e, em particular, o Distrito Federal, que se destacam como exemplos de regimes de segurança relativamente eficazes.

Em nível municipal, os dados mostram que 17 das 20 cidades com maiores índices de criminalidade estão no Nordeste, com destaque para Jequié, em Bahia, que mantém uma taxa de 79,4 homicídios por 100 mil habitantes, seguida por Itapipoca, em Ceará, com 74 homicídios por 100 mil inhabitantes. Ainda no intervalo estadual, as diferenças são expressivas: embora os municípios de São Paulo apresentem números bem mais baixos - como Santa Bárbara d'Oeste (3,2 homicídios por 100 mil), Bragança Paulista (3,8) e Atibaia (4,8) - os municípios do Nordeste constroem um quadro de violência que demanda atenção permanente das autoridades.

O documento ressalta que o nível de homocídio faluloso diminuiu de maneira mais consistente em áreas onde políticas públicas de segurança urbana, policiamento comunitário e programas de redução de risco de violência estão mais intensivos e bem estruturados. Além disso, o estudo destaca um ponto central: a necessidade de coordenar políticas de segurança pública em nível municipal e estadual, pois a distribuição desigual de recursos e medidas preventivas agrava a disparidade entre as regiões.

A proposta do Ipea e do FBSP inclui a intensificação de programas sociais nas regiões Norte e Nordeste, o fortalecimento do controle de armas de fogo, bem como programas de inclusão digital e de emprego que possam mitigar, de forma sustentável, as causas estruturais de criminalidade. Enquanto os números em 2024 sinalizam um avanço importante, os especialistas alertam que a trajetória de redução de homicídios requer acompanhamento constante e renovação de políticas para manter o impulso e alcançar padrões de segurança ainda mais consolidados no país.

O índice reduzido de homicídios reforça a efetividade de certas boas práticas adotadas por alguns estados e municípios, mas também chama atenção para a ineficácia de outras regiões onde a taxa permanece elevada. Em anexo, o relatório apresenta a lista das 10 cidades mais violentas do país: Jequié (BA), Itapipoca (CE), Juazeiro (BA), Porto Seguro (BA), Jaraguá do Sul (SC), Santa Bárbara d'Oeste (SP), Bragança Paulista (SP), Birigui (SP) e Atibaia (SP), que servirá de base para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais direcionadas e contextualizadas





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