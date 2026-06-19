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Brasil recua sete posições no ranking mundial de competitividade

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Brasil recua sete posições no ranking mundial de competitividade
CompetitividadeRankingBrasil
📆6/19/2026 8:17 AM
📰CNNBrasil
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O Brasil perdeu sete posições no ranking mundial de competitividade, passando da 58ª para a 65ª colocação. Isso acende um alerta sobre a capacidade do país de atrair investimentos, empresas e gerar empregos.

O Brasil recuou sete posições no ranking mundial de competitividade, passando da 58ª para a 65ª colocação. Isso acende um alerta sobre a capacidade do país de atrair investimentos, empresas e gerar empregos.

O ranking mensura cerca de 300 aspectos, incluindo qualidade da educação, custo de capital, desempenho do governo e das empresas. A queda ocorreu em um período de crescimento econômico e aquecimento do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego atingindo patamares historicamente baixos.

No entanto, o país não conseguiu desenvolver outros aspectos que garantiriam essa competitividade. Os primeiros colocados no ranking são Singapura, Hong Kong, Suíça, Taiwan e Emirados Árabes Unidos, seguidos por Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Suécia e Estados Unidos. Esses países têm em comum uma educação de qualidade, forte investimento em tecnologia e inovação, além de um custo de capital significativamente mais baixo.

O Brasil aparece atrás de países como Gana, Eslováquia e próximo ao México, Botsuana, Mongólia, Nigéria, Namíbia e Venezuela. O custo de capital representa um problema estratégico e estrutural. A ausência de uma educação de qualidade impede um crescimento sustentável e, sem crescimento eficiente, o país passa a depender de juros mais elevados para atrair investidores. A analista também destacou que os países mais competitivos apresentam previsibilidade e uma visão de futuro clara, características que frequentemente faltam ao Brasil.

Hugo Tadeu, do Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral, corroborou essa avaliação. Os dados trazem perspectiva de que o Brasil é cada vez mais alto, e isso tem dificultado não só as indústrias, como também as empresas nascentes. A formação bruta de capital fixo é um segundo indicador preocupante. Indústrias que gostariam de investir para promover crescimento apontam o custo de capital como um fator dificultador.

Esse cenário ajuda a explicar por que o capital estrangeiro que chega à bolsa de valores brasileira não se converte em investimento produtivo de longo prazo na economia nacional. Em um momento em que países disputam acirrada e globalmente a atração de empresas de inteligência artificial e tecnologia, o Brasil corre o risco de ficar para trás nesse processo

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