Brasil Preparava-se Para Constrangimentos com Trump à Casa Branca: Provas Analisadas das Proximas Visitas

O governo brasileiro analisou conversas e encontros anteriores entre chefes de Estado e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval, para evitar constrangimentos durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca.

O governo brasileiro analisou encontros anteriores entre chefes de Estado e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , no Salão Oval , para evitar constrangimentos durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Casa Branca .

Lula se reuniu com Trump na quinta-feira (7), após o presidente norte-americano sugerir a data do encontro à comitiva brasileira. Nos bastidores, o Planalto vinha se preparando para a reunião desde março. Auxiliares de Lula estudaram interações de líderes estrangeiros com Trump para evitar episódios indesejados durante o encontro. Na avaliação de integrantes do governo, a condução da reunião pelo Brasil não abriu espaço para possíveis constrangimentos.

O encontro foi tratado como uma vitória pelo Planalto. Para integrantes da Presidência, três fatores marcaram o sucesso da reunião: a sugestão da data por parte de Trump, o clima cordial demonstrado pelos dois presidentes diante das câmeras e a publicação feita pelo presidente dos EUA em tom positivo após a conversa. A ausência de representantes do Departamento de Estado na reunião também foi destacada por interlocutores.

Além disso, segundo relatos, o vice-presidente J. D. Vance manteve uma postura discreta durante o encontro, em contraste com outras recepções recentes. Constrangimentos no Salão Oval Em fevereiro de 2025, também no Salão Oval, Trump recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na ocasião, os dois protagonizaram um bate-boca diante de jornalistas.

Ao cobrar mais gratidão pelo apoio dos Estados Unidos, Trump e Vance elevaram o tom e acusaram Zelensky de dificultar um acordo de paz com a Rússia, em meio à guerra que já ultrapassava três anos. Em determinado momento, Vance acusou o líder ucraniano de ser “desrespeitoso” com os anfitriões norte-americanos. Já em maio de 2025, Trump recebeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Na ocasião, o presidente norte-americano gerou constrangimento ao exibir um vídeo falso que alegava um suposto “genocídio branco” na África do Sul. O episódio provocou tensão e evidenciou o uso de desinformação por parte do líder americano. https://www.youtube.com/watch?v=_cAP1zfDIW





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