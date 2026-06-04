Brasil prepara resposta a tarifas dos EUA e Lula anuncia diálogo no G7 e carta a Trump

O presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará eventuais tarifas impostas pelos Estados Unidos e que buscará alternativas comerciais, destacando a importância dos produtos nacionais para o mercado americano. O governo também promete apoio a pequenos empresários e confia na aprovação no Senado.

O governo brasileiro expressou forte preocupação com a possibilidade de imposição de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. Em entrevista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou sua estratégia de diálogo, anunciando sua ida ao G7 e a intenção de enviar uma carta ao presidente Donald Trump.

Ele destacou que as medidas tarifárias são inadequadas e injustas, e que o Brasil não as aceitará. Caso não haja reversão, o país buscará alternativas, explorando sua posição como potência em diversos mercados e a demanda global pelos produtos brasileiros. O governo acredita que as tarifas podem ser revistas devido aos efeitos negativos que também teriam para os EUA, já que os produtos brasileiros são importantes para a economia americana.

A consistência questionável da medida a torna precária e passível de revisão. Além da resposta diplomática, o Executivo federal prometeu proteger a saúde econômica dos pequenos e médios empresários, ampliando crédito e programas como o Desenrola. Também se busca, no cenário internacional, novos parceiros comerciais caso as agressões tarifárias persistam. A nota traz, contudo, um tom cauteloso em relação ao Congresso.

Apesar da sinalização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de que a proposta de isenção ou redução de tarifas possa ter tramitação mais lenta na Casa, chefes do governo demonstraram confiança de que o Senado não ficará contra a medida, dada sua importância para o povo brasileiro.

A reportagem também traz outros factos de destaque: contratação de um indivíduo condenado pelo ataque ao Capitólio pelo Pentágono; afastamento de policiais militares que mataram um electricista em São Paulo; anúncio do governador de São Paulo de que o primeiro trecho da nova Linha 6, das "universidades", será inaugurado até o final de junho; e a queda do mercado financeiro brasileiro, puxada pelo ceticismo com cortes de juros, com as bolsas de Nova York também em baixa, interrompendo sequência de recordes. Foram ainda mencionados detalhes sobre o processo penal contra Germán Andrés Naranjo, acusado de atentado contra a segurança do transporte aéreo, injúria racial, entre outros crimes





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