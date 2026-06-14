Brasil precisa de controle e protagonismo de Neymar após estreia difícil na Copa 2026

A Seleção Brasileira sofreu no início da partida contra o Marrocos e exibiu vulnerabilidades defensivas. A análise indica a necessidade de mais um meio-campista defensivo e de um Neymar mais decisivo.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 deixou algumas impressões sobre o funcionamento da equipe de Carlo Ancelotti . A principal delas, de que o Brasil precisa ter mais o controle do jogo.

Os primeiros 20 minutos foram de superioridade do Marrocos. Mais do que isso, mostraram a facilidade dos africanos, com rápidas transições, de chegar à área brasileira. Sabia-se que o confronto deste sábado (13) era o principal teste da Seleção na fase de grupos. Ao contrário do que se espera para os duelos, o Brasil seria atacado, o que historicamente é raro.

Mas essa deve ser a tônica em enfrentamentos com seleções do primeiro escalão, caso aconteçam nesta Copa. Uma solução para ter maior controle pode estar na entrada de mais um meio-campista que dê sustentação ao jogo defensivo, casos de Danilo ou até mesmo Fabinho, acionado no intervalo no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Casemiro, sozinho, não é capaz de oferecer essa segurança. Já mais veterano e ainda mais lento, fica sobrecarregado.

E com o cartão amarelo levado no primeiro tempo, jogará as próximas partidas pendurado. Cobra-se - e com razão, porque há talento para isso - que o atacante do Real Madrid seja o protagonista da equipe. O gol de empate anotado minutos depois de os marroquinos terem aberto o placar é o tipo de lance de quem tem a capacidade para assumir grandes responsabilidades, especialmente em momentos difíceis, como foram os 45 minutos iniciais.

Em uma equipe que clama por um Neymar incerto, a camisa do Brasil pede maior protagonismo de quem já mostrou que pode oferecer isso no mais alto nível. Como Vini Jr no Real Madrid, Raphinha no Barcelona, Bruno Guimarães no Newcastle, a Seleção precisa que Neymar assuma de vez a liderança técnica e emocional dentro de campo.

A pressão por um desempenho de destaque é intensa, considerando o histórico de brilho em competições anteriores e o papel de craque que lhe é atribuído. O jogo contra o Marrocos evidenciou vulnerabilidades defensivas e a necessidade de adaptação tática para enfrentar adversários que ousam pressionar o Brasil em seu próprio campo. A transição rápida dos marroquinos explorou espaços deixados pela defesa e pela falta de cobertura no meio-campo, onde Casemiro ficou exposto.

A inclusão de um segundo volante mais móvel, como Danilo ou Fabinho, poderia trazer equilíbrio, permitindo que Casemiro avance mais no campo e que a defesa tenha maior proteção. A suspensão de Casemiro para a próxima partida aumenta a urgência dessa mudança. No ataque, Neymar demonstrou lampejos de seu talento ao marcar o gol de empate, mas ainda está longe de ser o protagonista consistente que o Brasil necessita.

Seu estilo de jogo, baseado em dribles e criatividade, precisa ser complementado por uma maior participação na definição das jogadas e no controle do ritmo da partida. A comparação com outros jogadores brasileiros de sucesso no exterior é inevitável: Vinícius Jr lidera o Real Madrid em momentos decisivos, Raphinha é crucial para o ataque do Barcelona e Bruno Guimarães comanda o meio-campo do Newcastle.

Neymar tem a capacidade de fazer o mesmo pela Seleção, mas precisa superar a instabilidade emocional e as lesões que o têm afetado nos últimos anos. O técnico Carlo Ancelotti, em sua primeira Copa como treinador do Brasil, tem o desafio de ajustar a equipe para lidar com diferentes estilos de jogo. A partida contra o Marrocos serviu como alerta: se o Brasil quiser sonhar com o título, deve evoluir rapidamente, principalmente noaspecto defensivo e na efetividade do ataque.

A pressão por resultados será ainda maior nos próximos jogos, e a busca por um equilíbrio tático é fundamental. A presença de Neymar em dia inspirado pode ser o fator diferencial, mas a equipe não pode depender exclusivamente dele. A contribuição de outros talentos, como Raphinha, Vini Jr e a solidez defensiva, será crucial para o sucesso na competição





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seleção Brasileira Copa Do Mundo 2026 Neymar Carlo Ancelotti Marrocos Casemiro Meio-Campo Defensivo Controle De Jogo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »

Brasil X Marrocos na Copa do Mundo 2026: tudo sobre o primeiro adversário do BrasilConheça mais de perto o Marrocos, uma das potências do norte da África e primeiro adversário do Brasil no torneio

Read more »

Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos sem Neymar, mas com otimismo de AncelottiSeleção inicia campanha na Copa do Mundo 2026 enfrentando Marrocos no MetLife Stadium, sem Neymar, que segue em reabilitação. Técnico Ancelotti demonstra confiança no grupo, enquanto o camisa 10 envia apoio nas redes sociais.

Read more »

Neymar recebe apoio de famosos antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026Famosos enviam mensagens de apoio a Neymar enquanto a Seleção Brasileira estreia com uniforme dourado e escalação inédita, incluindo Igor Thiago no ataque e na defesa, e o público paga preços elevados por alimentos e bebidas no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Read more »