Brasil pode ser sanções internacionais após designação de PCC e CV como terroristas

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Elas serão designadas como Organizações Terroristas Estrangeiras a partir do dia 5 de junho. A mobilização ganhou impulso após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro no ano passado, que resultou em 121 mortes e é considerada uma das mais letais da história da cidade.

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Elas serão designadas como Organizações Terroristas Estrangeiras a partir do dia 5 de junho.

A mobilização ganhou impulso após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro no ano passado, que resultou em 121 mortes e é considerada uma das mais letais da história da cidade. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou um texto que altera as leis de Terrorismo e de Organizações Criminosas, classificando o CV, o PCC e outros 11 grupos criminosos de países da América Latina como terroristas.

Especialistas e acadêmicos afirmam que a aprovação de projetos que ampliem o conceito de terrorismo no Brasil pode ter efeitos negativos na economia brasileira, incluindo a possibilidade de sanções internacionais. O principal risco é abrir o país a sanções internacionais com essa redesignação. Alguns desses efeitos podem ser sentidos mesmo sem uma legislação nacional específica e já a partir deste ano, dependendo de como Washington decidir agir contra o PCC e o CV de agora em diante.

Para o ex-policial e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberto Uchôa, a redesignação de facções criminosas como grupos terroristas pode ter consequências graves, incluindo a possibilidade de sanções contra empresas e indivíduos que tenham alguma conexão com o crime organizado. O crime organizado está profundamente infiltrado na economia brasileira, atuando em diversos setores, e empresas e indivíduos de todos esses setores estariam teoricamente expostos a sanções que visem combater terrorismo.

Em agosto do ano passado, a Polícia Federal deflagrou três operações que demonstraram o quão profunda são essas conexões entre o crime organizado e a economia nacional. A estimativa da PF é de que um esquema operado pelo PCC tenha movimentado pelo menos R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024





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