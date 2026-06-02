Brasil pode se beneficiar com venda de caças Gripen para a Ucrânia

O Brasil pode se beneficiar da venda de jatos Gripen negociada entre Suécia e Ucrânia. A Saab expande produção no Brasil, que já fabrica o modelo e pode atender ao novo cliente ucraniano. Entregas devem começar em 2030.

O Brasil pode se beneficiar significativamente da venda de jatos de caça Gripen negociada entre a Suécia e a Ucrânia. Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a intenção de adquirir 20 novas unidades do modelo Gripen E, fabricado pela sueca Saab.

A Saab, por sua vez, está expandindo sua produção no Brasil para atender a demanda de clientes atuais e futuros. Mikael Franzén, diretor de marketing da Saab para o Gripen, afirmou que a Ucrânia representa um novo e importante cliente para a segurança europeia, além de impulsionar a produção do caça. A empresa sueca mantém um acordo de compartilhamento de informações e tecnologia de defesa com a Embraer, que já produziu o primeiro Gripen E integralmente no Brasil.

Em março, a Embraer apresentou a aeronave montada em sua planta em Gavião Peixoto, interior de São Paulo. Apesar do anúncio formalizado, ainda não há contrato assinado entre suecos e ucranianos. No final de 2025, os governos sueco e ucraniano assinaram uma carta de intenções para a venda de até 150 caças Gripen modelo E, mas apenas 20 foram confirmados até agora. As entregas para a Ucrânia devem começar a partir de 2030.

Enquanto isso, a Suécia doará 16 aeronaves do modelo mais antigo, o Gripen C/D, para uso provisório até que as versões modernas E/F estejam disponíveis. A Ucrânia busca reforçar sua capacidade aérea diante do conflito com a Rússia, e o Gripen é considerado um dos caças mais avançados do mundo, com capacidade multifuncional e baixo custo operacional. O programa de transferência de tecnologia entre Brasil e Suécia é um dos mais abrangentes já realizados.

Envolve treinamento teórico e prático para centenas de especialistas brasileiros, incluindo engenheiros, técnicos e operadores de montagem e manutenção. Eles passaram por treinamentos em voo, produção e manutenção do Gripen. Das 36 aeronaves adquiridas pela Força Aérea Brasileira (FAB), 15 terão montagem final no Brasil, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto. A previsão é que todas as entregas sejam concluídas até 2032.

O programa cobre quatro áreas: treinamento teórico, programas de pesquisa e tecnologia, treinamento on-the-job na Suécia, e desenvolvimento e produção. Com a fabricação em série do F-39 Gripen pela Embraer, o Brasil se tornou o único país a produzir o caça fora da Suécia. Empresas nacionais como AEL Sistemas e Atech também participam da produção de sistemas aviônicos, estruturas e componentes estratégicos para a Saab.

A perspectiva de venda para a Ucrânia pode trazer benefícios adicionais ao Brasil, pois a Saab pode aumentar a produção na planta brasileira para atender ao novo cliente. Isso geraria mais empregos, transferência de tecnologia e fortalecimento da indústria de defesa nacional.

Além disso, a parceria estratégica com a Suécia posiciona o Brasil como um hub de produção de caças de alta tecnologia na América Latina. Especialistas apontam que o envolvimento brasileiro na cadeia de suprimentos do Gripen pode abrir portas para exportações de componentes e sistemas para outros países que adotarem o modelo.

No entanto, é necessário cautela, pois ainda não há contrato definitivo com a Ucrânia, e o cenário geopolítico pode influenciar o cronograma. A expectativa é que as negociações avancem nos próximos meses, consolidando o Brasil como parceiro indispensável no programa Gripen. Em suma, a venda de caças Gripen da Suécia para a Ucrânia pode não apenas fortalecer a defesa europeia, mas também impulsionar a indústria aeroespacial brasileira.

A capacidade de produção local, aliada à transferência de tecnologia, coloca o Brasil em uma posição privilegiada para se beneficiar desse acordo. A Embraer e suas parceiras nacionais já demonstraram competência na montagem e desenvolvimento de componentes, e a demanda ucraniana pode acelerar ainda mais o programa. Com entregas previstas para 2030 e a continuidade do treinamento de especialistas, o Brasil se firma como um player relevante no mercado global de caças de quinta geração.

A parceria com a Saab é um exemplo de cooperação internacional que gera desenvolvimento tecnológico e econômico para o país





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