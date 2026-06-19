Brasil pode encaminhar classificação com mais tranquilidade ou se complicar na briga por vaga

O Brasil pode encaminhar a classificação com mais tranquilidade, se complicar na briga por uma vaga ou até chegar à última rodada dependendo de combinações de resultados e critérios de desempate para avançar. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia. Antes disso, Marrocos e Escócia se enfrentam às 19h, pelo mesmo grupo, em um duelo que tem impacto direto nas chances de classificação do Brasil, já que pode alterar a pontuação da chave e o cenário da última rodada.

O Brasil pode encaminhar a classificação com mais tranquilidade, se complicar na briga por uma vaga ou até chegar à última rodada dependendo de combinações de resultados e critérios de desempate para avançar.

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio da Filadélfia. Antes disso, Marrocos e Escócia se enfrentam às 19h, pelo mesmo grupo, em um duelo que tem impacto direto nas chances de classificação do Brasil, já que pode alterar a pontuação da chave e o cenário da última rodada





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