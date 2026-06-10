Brasil perde para os Estados Unidos e encerra Data Fifa com derrota no Castelão

O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, no último amistoso desta Data Fifa.

O Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Castelão , em Fortaleza , no último amistoso desta Data Fifa .

O único gol da partida saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Wilson finalizou de fora da área e contou com desvio de Isabela para vencer Lorena. O confronto foi equilibrado durante boa parte do primeiro tempo, com destaque para Lorena do lado brasileiro. As duas equipes encontraram dificuldades para criar oportunidades claras, mas as norte-americanas conseguiram chegar com mais perigo. Dudinha disputou com Sonnett e elas tiveram contato físico.

A brasileira caiu e logo sentiu dor no joelho. Na volta para a etapa final, os Estados Unidos aumentaram a pressão e passaram a ocupar mais o campo ofensivo. Aos nove minutos, Rose Lavelle desperdiçou uma grande oportunidade ao sair cara a cara com Lorena e finalizar para fora. Pouco depois, a equipe visitante abriu o placar.

Wilson avançou pela intermediária e arriscou de longe. A bola desviou em Isabela no caminho e tirou qualquer chance de defesa da goleira brasileira. Atrás no marcador, o Brasil tentou reagir com as entradas de Kerolin e Ludmila, buscando mais velocidade pelos lados do campo. A equipe de Arthur Elias passou a se lançar ao ataque, mas encontrou dificuldades diante da marcação norte-americana.

Os Estados Unidos ainda estiveram próximos de ampliar aos 20 minutos: em rápido contra-ataque, Moultrie recebeu com espaço e acertou a trave, desperdiçando uma chance clara. O jogo terminou com Tarciane, Bia Zaneratto, Ludmilla e Kerolin e o técnico Arthur Elias expulsos, além de membro da comissão técnica. A arbitragem foi muito criticada pela comissão e atletas brasileiros. O resultado encerra a série de dois amistosos entre as equipes nesta Data Fifa.

No primeiro encontro, disputado no último sábado, o Brasil havia vencido por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo





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