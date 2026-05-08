Brasil não tem preferência por nenhum país em acordos de exploração de minerais de terras raras

O presidente Lula da Silva declarou que o Brasil não tem preferência por nenhum país em relação a possíveis acordos para exploração de minerais de terras raras, durante coletiva de imprensa após encontro com o presidente Donald Trump em Washington. Lula enfatizou a importância de parcerias com empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas e outras, para ajudar na mineração, separação e produção da riqueza proporcionada por essas terras raras. Lula também mencionou que a possibilidade de parcerias está prevista no projeto sobre minerais críticos aprovado pela Câmara dos Deputados e aguardando análise no Senado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que os Estados Unidos devem anunciar investimentos no setor. Lula destacou a importância do Brasil como detentor da segunda maior reserva mineral de minerais de terras raras do mundo e enfatizou a necessidade de compartilhar o potencial do país com parceiros interessados em investir.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o Brasil não tem preferência por nenhum país em relação a possíveis acordos para exploração de minerais de terras raras , durante coletiva de imprensa após encontro com o presidente Donald Trump em Washington .

Lula enfatizou a importância de parcerias com empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas e outras, para ajudar na mineração, separação e produção da riqueza proporcionada por essas terras raras. Lula também mencionou que a possibilidade de parcerias está prevista no projeto sobre minerais críticos aprovado pela Câmara dos Deputados e aguardando análise no Senado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que os Estados Unidos devem anunciar investimentos no setor.

Lula destacou a importância do Brasil como detentor da segunda maior reserva mineral de minerais de terras raras do mundo e enfatizou a necessidade de compartilhar o potencial do país com parceiros interessados em investir. O governo Lula criticou o memorando firmado entre o governo Trump e governador de Goiás sobre exploração de minerais de terras raras e tratou o assunto na Casa Branca para aspectos técnicos. Fonte: CN





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