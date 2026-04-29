Brasil mantém segunda maior taxa real de juros do mundo, mesmo com possível corte da Selic

Apesar da expectativa de redução de 0,25% na Selic, o Brasil continuará com a segunda maior taxa real de juros global, atrás apenas da Rússia, de acordo com projeções de consultorias financeiras.

Apesar da expectativa generalizada de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária ( Copom ) do Banco Central nesta quarta-feira, 29, o Brasil manterá sua posição como o segundo país com a maior taxa real de juros do mundo.

Atualmente em 14,75% ao ano, uma redução para 14,5% – cenário mais provável segundo a maioria das análises do mercado financeiro – representaria o segundo corte consecutivo na taxa básica de juros. Contudo, mesmo com essa diminuição, a taxa real de juros brasileira se manterá em um patamar elevado, atingindo 9,18%, superada apenas pela Rússia, que registra 9,57% em um contexto geopolítico marcado por conflitos.

A taxa real de juros é calculada considerando a taxa de juros nominal (a taxa “a mercado”, que reflete as condições reais de empréstimos) e a inflação projetada para os próximos doze meses. Este indicador oferece uma visão mais precisa do custo real do crédito, descontando o efeito da inflação.

A persistência de uma taxa real de juros alta no Brasil, mesmo com os cortes recentes, reflete a necessidade de controlar a inflação e manter a estabilidade econômica, especialmente em um cenário global de incertezas. A comparação com outros países demonstra que o Brasil ainda enfrenta desafios significativos para alinhar sua política monetária com a de economias mais desenvolvidas.

A análise comparativa com outros países revela que o México ocupa a terceira posição no ranking, com uma taxa real de 5,09%, seguido pela África do Sul (4,71%) e Indonésia (3,31%). A distância entre a taxa real brasileira e a desses países é considerável, indicando que o custo do crédito no Brasil continua sendo um fator limitante para o crescimento econômico e o investimento.

A manutenção da Selic no patamar atual (9,37% na taxa real) ou uma redução mais agressiva de 0,5 ponto percentual (resultando em 9,2% na taxa real) não alteraria significativamente a posição do Brasil no ranking global. Essa situação coloca o Banco Central em uma encruzilhada, equilibrando a necessidade de estimular a economia com a importância de controlar a inflação e preservar a estabilidade cambial.

A decisão do Copom nesta quarta-feira será crucial para sinalizar a direção da política monetária brasileira nos próximos meses e influenciar as expectativas do mercado. A alta taxa real de juros, embora possa ser vista como um obstáculo para o crescimento, também pode ser interpretada como um sinal de credibilidade e compromisso com a estabilidade econômica, atraindo investimentos estrangeiros e protegendo o país contra choques externos. O impacto da taxa de juros sobre a economia brasileira é multifacetado.

Uma taxa alta tende a desestimular o consumo e o investimento, encarecendo o crédito e reduzindo a capacidade de endividamento de empresas e famílias. Por outro lado, contribui para conter a inflação, evitando um ciclo vicioso de aumento de preços e salários. A decisão do Copom deve levar em consideração diversos fatores, como a evolução da inflação, o cenário fiscal, o desempenho da economia global e as expectativas do mercado.

A comunicação do Banco Central também é fundamental para evitar ruídos e garantir a transparência da política monetária. A expectativa é que o Copom continue monitorando de perto a situação econômica e ajustando a taxa de juros de forma gradual e prudente, buscando um equilíbrio entre o controle da inflação e o estímulo ao crescimento.

A persistência de uma taxa real de juros elevada, mesmo com os cortes recentes, sugere que o Banco Central ainda prioriza o controle da inflação, mesmo que isso implique em um menor dinamismo da economia no curto prazo. A longo prazo, a estabilidade econômica e o controle da inflação são fundamentais para garantir um crescimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.

A decisão do Copom nesta quarta-feira será um importante termômetro para avaliar a direção da política econômica brasileira e suas perspectivas para o futuro





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