Brasil lidera o Grupo C após vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira comanda o Grupo C após uma vitória tranquila sobre o Haiti, garantindo a liderança na segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Agora, o foco está no próximo desafio: o confronto contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24/6), em um duelo em que o Brasil só depende de si mesmo para se classificar.

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 e garantindo a liderança do grupo na segunda rodada da Copa do Mundo 2026. Com a vitória tranquila, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti soma 4 pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo C . Agora, o foco está no próximo desafio: o confronto contra a Escócia , na próxima quarta-feira (24/6), em um duelo em que o Brasil só depende de si mesmo para se classificar.

A classificação em primeiro lugar depende do resultado entre Marrocos e Haiti, que também jogam na quarta-feira. Uma vitória garantiria o Brasil na liderança do grupo, enquanto um empate também levaria à classificação, mas com menos chances de passar em primeiro lugar. Ao fim dessa primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata, e uma nova regra na edição deste ano da Copa garante vaga aos oito melhores terceiros colocados, ampliando as possibilidades de classificação.

O Brasil precisa de uma vitória sobre a Escócia para se classificar na liderança do grupo. Dependendo do resultado entre Marrocos e Haiti, o Brasil pode terminar a última rodada na liderança do grupo. Se o Marrocos vencer o Haiti, os marroquinos também somariam 7 pontos e o saldo de gols seria o critério de desempate para definir o primeiro e segundo lugar.

Se o Brasil empatar com a Escócia, ainda assim avançaria para a próxima fase, já que apenas o Marrocos poderia ultrapassar cinco pontos, caso vencesse o Haiti. Em caso de vitória do Marrocos, a seleção marroquina se classificaria em primeiro e o Brasil em segundo. Em caso de empate, Marrocos e Brasil ficariam empatados com 5 pontos e a posição no grupo seria decidida pelo saldo de gols.

Uma derrota do Brasil para a Escócia colocaria a seleção brasileira em uma situação um pouco mais delicada. A seleção brasileira não conseguiria se classificar como líder no grupo e poderia conquistar a segunda posição somente se o Marrocos perdesse para o Haiti e, mesmo assim, dependendo do saldo de gols para definir o segundo lugar





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