Brasil lamenta a morte de Oscar Schmidt, o 'Mão Santa'

Autoridades federais e personalidades do esporte e da política brasileira expressam profundo pesar pela perda do lendário jogador de basquete Oscar Schmidt, homenageando seu legado de talento, paixão e inspiração.

O Brasil chora a perda de uma de suas maiores lendas esportivas, Oscar Schmidt , carinhosamente conhecido como " Mão Santa ". A notícia de seu falecimento, anunciada nesta sexta-feira (17), reverberou por todo o país, gerando manifestações de pesar de autoridades federais e figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma sentida homenagem nas redes sociais, descreveu o ídolo como um "exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção".

Lula ressaltou a importância de Oscar na elevação do nome do Brasil no cenário esportivo mundial e como inspiração para inúmeras gerações de atletas e apaixonados pelo esporte. "Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte", escreveu o presidente, expressando o luto coletivo. O Ministério do Esporte também emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a morte do craque. A pasta relembrou os feitos extraordinários que marcaram a carreira de Oscar, destacando sua posição como o segundo maior pontuador da história do basquete mundial e o maior cestinha de todos os tempos nos Jogos Olímpicos. "Oscar, o nosso querido ‘Mão Santa’ teve uma trajetória esportiva que encheu de orgulho a todos os brasileiros. Com seu desempenho nas quadras do Brasil e do mundo, conseguiu dar ao basquete brasileiro uma visibilidade única. Nesse momento de tristeza para o esporte brasileiro, nos solidarizamos com a família, com os amigos e com os fãs desse grande atleta que jamais será esquecido por nós", declarou o Ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro. O ministro, que testemunhou a emocionante cerimônia de inclusão de Oscar no Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), reforçou a importância do legado do jogador para o esporte nacional. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, também expressou seu profundo pesar pela partida de Oscar Schmidt. "O ‘Mão Santa’ deixa um legado que ultrapassa as quadras e se eterniza na história do país", afirmou Alcolumbre, sublinhando a dimensão histórica do atleta. "O Congresso Nacional se solidariza com familiares, amigos e admiradores, certo de que sua história permanecerá viva na memória dos brasileiros", completou o senador, garantindo que a trajetória de Oscar será lembrada como parte integrante da história nacional. Na esfera política, o candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, prestou sua homenagem, desejando que a "vontade de vencer, amor à Pátria, disciplina e determinação" de Oscar sirvam de inspiração para todos, especialmente para os jovens. "Que Deus o tenha ao seu lado e conforte familiares e amigos", disse Flávio Bolsonaro nas redes sociais. O deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, destacou a transformação que Oscar operou no basquete brasileiro: "transformou o basquete em paixão nacional com sua precisão, sua garra e sua entrega em cada jogo". Pimenta concluiu afirmando que "Seu legado é eterno e seguirá ecoando em cada cesta e em cada jovem que sonha com o esporte. Nossa solidariedade à família, amigos e fãs", finalizando com um abraço aos entes queridos do ídolo. A ausência de Oscar Schmidt deixa um vazio imensurável no esporte brasileiro, mas sua memória e seus feitos permanecerão para sempre como fonte de orgulho e inspiração para as futuras gerações





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