Brasil intensifica preparação para a Copa do Mundo sob calor extremo e com desafios de lesões

A Seleção Brasileira realiza seu último amistoso antes de viajar para os EUA, onde enfrenta altas temperaturas. Além disso, a Copa promete ser a mais global da história com 289 jogadores atuando por países que não os viram nascer. Lesões de Neymar e Arrascaeta preocupam.

A Seleção Brasileira já está nos Estados Unidos para a reta final de sua preparação para a Copa do Mundo. Com o último amistoso antes da viagem marcado para este sábado, a equipe comandada pelo técnico italiano já definiu a numeração oficial dos jogadores.

O treinador promete novidades tanto na linha defensiva quanto no setor ofensivo, com a entrada da zaga titular e uma nova dinâmica no ataque. Enquanto isso, os atletas enfrentam um desafio extra: as altas temperaturas nos treinos de fim de tarde. Com apenas dois dias no país, o calor extremo já é sentido e promete ser um fator a ser administrado durante toda a competição.

A Copa do Mundo deste ano será a mais global da história, segundo um levantamento impressionante. Nada menos que 289 jogadores convocados para o torneio não nasceram nos países que decidiram defender em campo. Isso reflete a crescente migração de atletas e a diversidade das seleções. O Brasil, por exemplo, conta com jogadores que nasceram em diferentes regiões do mundo, mas que optaram por vestir a amarelinha.

Essa mistura de origens enriquece o futebol e mostra como o esporte está cada vez mais interconectado. Em meio à preparação intensa, os jogadores também encontraram momentos de descontração. O craque formou uma espécie de 'lan-house' com Paquetá, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães antes do amistoso contra o Egito. O clima de descontração é importante para aliviar a pressão, mas as preocupações não param.

Assim como Neymar, o astro Arrascaeta também convive com uma lesão e precisa correr contra o tempo para disputar a Copa do Mundo. A quarta-feira foi bem movimentada, com treinos, ajustes táticos e atenção redobrada ao departamento médico. A torcida brasileira espera que ambos estejam 100% para a estreia, mas o técnico já planeja alternativas caso eles não se recuperem a tempo





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