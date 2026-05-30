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Brasil implementa novas regras de arbitragem para a temporada 2026/27

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Brasil implementa novas regras de arbitragem para a temporada 2026/27
BrasilPanamáNovas Regras De Arbitragem
📆5/30/2026 2:32 AM
📰jornalodia
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A comissão de Arbitragem da CBF explicou as alterações em protocolos do VAR, tiros de meta, laterais e substituições, entre outras situações. A nova regra de substituições terá tempo limitado e a punição por não cumprir a regra será a perda da posse de bola.

Teresópolis - Integrantes da comissão técnica e jogadores da seleção brasileira assistiram a uma palestra sobre mudanças de regra de arbitragem que valerão na partida entre Brasil e Panamá .

O amistoso entre as duas seleções acontecerá no domingo (31), a partir das 18h30, no Maracanã. O presidente da comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, explicou alterações em protocolos do VAR, tiros de meta, laterais e substituições, entre outras situações. A nova regra de substituições terá tempo limitado, o jogador terá dez segundos para sair, caso demore, o suplente entrará em campo após um minuto.

Laterais e tiros de meta devem ser cobrados em até cinco segundos após a contagem do árbitro. Caso a regra não seja cumpria, a punição é a perda da posse de bola, inversão do lateral ou troca do tiro de meta para escanteio do adversário. O VAR irá revisar cartões vermelhos oriundos de um segundo cartão amarelo claramente incorreto. Ele também vai corrigir escanteios ou tiros de meta concedidos incorretamente.

Após o jogador sofrer uma aparente lesão, o árbitro vai autorizar a equipe médica a entrar no gramado e fazer a avaliação. O tratamento ocorrerá fora do gramado, e o atleta deve permanecer fora da partida por um minuto de tempo corrido após o reinício do jogo.

Em relação a esse último ponto, a CBF esclareceu que as exceções para a regra de um minuto se aplicam às seguintes situações: lesões de goleiros, choque grave entre atletas da mesma equipe, concussões, problemas cardíacos e lesões graves na cabeça, quando o jogador lesionado for o cobrador de um pênalti. São válidas também para situações em que o atleta que sofre a falta se lesiona e o atleta infrator é punido com cartão amarelo ou vermelho, desde que o tratamento seja rápido

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