Brasil goleia Panamá por 6 a 2 no Maracanã em despedida antes da Copa

Brasil goleia Panamá por 6 a 2 no Maracanã em despedida antes da Copa
Seleção BrasileiraCopa Do MundoNeymar
📆5/31/2026 11:41 PM
A Seleção Brasileira venceu o Panamá em amistoso no Maracanã, com atuação de gala de Vini Jr e gols dos reservas. Neymar, lesionado, participou do aquecimento. Brasil embarca para os EUA para a Copa do Mundo.

Antes da bola rolar no Maracanã , Ivete Sangalo afirmou que iria rolar a festa e ela estava certa. A Seleção Brasileira se despediu em grande estilo do torcedor antes de embarcar para a Copa do Mundo e goleou o Panamá por 6 a 2.

A partida mostrou que Ancelotti ganhou boas opções para mexer na equipe durante o Mundial nos Estados Unidos. Se Vini Jr fez a sua partida mais à vontade sob o comando do técnico italiano, os reservas entraram com fome no segundo tempo. Rayan, Igor Thiago, Lucas Paquetá e Danilo Santos entraram em campo e deixaram suas marcas.

O único que ficou um pouco abaixo foi Endrick, que não conseguiu aproveitar as oportunidades e parou no goleiro do Panamá quando saiu na cara do gol. Lesionado, Neymar participou do aquecimento da Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Panamá, no Maracanã, neste domingo, 31 de maio. Mesmo lesionado, Neymar Jr fez a alegria do torcedor que desejava vê-lo e apareceu ao lado dos companheiros no aquecimento antes da bola rolar no amistoso entre Brasil e Panamá.

O Terra acompanhou a passagem do camisa 10 pelo gramado do Maracanã. Mesmo com uma lesão de grau 2 na panturrilha, o atacante fez embaixadinhas e brincou com a bola. Neymar também apareceu em uma resenha com Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), antes de descer para o vestiário com o restante dos jogadores. Sua presença no aquecimento animou a torcida, que cantou seu nome e demonstrou apoio incondicional.

Apesar de não poder jogar, Neymar mostrou que está integrado ao grupo e disposto a ajudar mesmo fora de campo. O departamento médico da CBF informou que ele segue tratamento intensivo para se recuperar a tempo da estreia na Copa. A Seleção embarca para os Estados Unidos nesta segunda-feira, 1º de junho, e chega em solo americano na manhã do mesmo dia. A expectativa é que a torcida acompanhe a delegação no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda faz mais um amistoso. No próximo sábado, 6 de junho, a Seleção encara o Egito em Cleveland, às 19h (horário local). A caminhada em busca do hexacampeonato começa no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A partida no Maracanã serviu como um termômetro para o técnico Carlo Ancelotti, que pôde testar diferentes formações e observar o desempenho de jogadores que podem ser surpresa na competição. O atacante Vini Jr, autor de dois gols, foi o destaque da noite, enquanto o meia Lucas Paquetá mostrou sua versatilidade ao atuar em várias posições. A goleada sobre o Panamá elevou a confiança do elenco, que agora foca na preparação final para o mundial.

A torcida brasileira, que lotou o Maracanã, saiu satisfeita com a atuação e com a esperança renovada de que o hexa pode vir

Seleção Brasileira Copa Do Mundo Neymar Maracanã Amistoso

 

Brasil x Panamá: IA crava goleada no Maracanã
Brasil enfrentará o Panamá no Maracanã e inteligência artificial crava placar elástico com jogo tranquilo para Amarelinha
Maracanã será palco do amistoso Brasil x Panamá e destaca disparidade econômicaMaracanã será palco do amistoso Brasil x Panamá e destaca disparidade econômicaO amistoso preparatório entre Brasil e Panamá, marcado para o próximo domingo no Maracanã, mostra não só a expectativa sobre o mapa tático de Carlo Ancelotti, mas também uma enorme diferença econômica entre os jogadores. Enquanto a seleção brasileira conta com estrelas que somam mais de 909 milhões de euros em valor de mercado, o Panamá leva apenas cerca de 35 milhões. Os principais craques brasileiros, como Vinicius Jr., Raphinha e Gabriel Magalhães, lideram o ranking de valor, destacando o abismo financeiro que existe entre as duas equipes.
Ivete Sangalo transforma o Maracanã em micareta antes de Brasil x Panamá
O clima de Copa do Mundo tomou conta do Maracanã antes mesmo de a bola rolar para Brasil x Panamá, na tarde deste domingo (31).
Brasil enfrenta Panamá em amistoso no Maracanã antes da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira joga contra o Panamá no Estádio do Maracanã neste domingo (31) às 18h30, em partida válida pelo primeiro de dois amistosos antes da Copa do Mundo. O histórico do confronto é amplamente favorável ao Brasil, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. O cantor Jorge expressou saudade das ruas enfeitadas e reforçou o apoio à seleção. O jogo não terá transmissão nas four lines, com cobertura especial no WhatsApp pelo Lance! Fora de Campo.
