Brasil estreia sem camisa 10 em campo pela primeira vez desde 1986

A seleção brasileira inicia a Copa do Mundo de 2026 sem um camisa 10 em campo, algo que não ocorria desde 1986, quando Zico esteve ausente na estreia. Neymar, habitual articulador, não estará entre os titulares contra o Marrocos, encerrando uma tradição de 40 anos.
O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 sem um camisa 10 em campo pela primeira vez desde 1986, quando Zico ficou fora da abertura da Copa.
A ausência de Neymar contra o Marrocos encerra uma sequência de nove Mundiais consecutivos com o principal articulador da equipe entre os titulares na estreia. A seleção brasileira inicia a Copa do Mundo de 2026 sem um camisa 10 em campo, algo que não ocorria desde 1986, quando Zico esteve ausente na estreia. Neymar, habitual articulador, não estará entre os titulares contra o Marrocos, encerrando uma tradição de 40 anos.
O confronto acontece no MetLife Stadium, com transmissão ao vivo por diversas emissoras. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 marcará o fim de uma longa tradição.
Sem Neymar entre os titulares diante do Marrocos, neste sábado, o Brasil iniciará um Mundial sem um camisa 10 em campo pela primeira vez desde 1986, quando Zico ficou fora da partida de abertura contra a Espanha por causa de problemas físicos. Nas últimas nove Copas do Mundo, a seleção contou com um jogador identificado como o principal articulador da equipe na estreia. Neymar foi titular nas edições de 2014, 2018 e 2022.
Antes dele, a responsabilidade coube a Kaká, em 2010; Ronaldinho Gaúcho, em 2006; Rivaldo, em 1998 e 2002; Raí, em 1994; e Silas, que entrou no segundo tempo da estreia de 1990 contra a Suécia. A última exceção ocorreu no Mundial do México, em 1986. Principal estrela da equipe comandada por Telê Santana, Zico chegou à competição sem condições físicas ideais.
O meia convivia com uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida após uma entrada dura do zagueiro Márcio Nunes, do Bangu, durante o Campeonato Carioca de 1985. Na época, uma cirurgia para esse tipo de lesão exigia cerca de nove meses de recuperação, o que praticamente inviabilizaria sua participação na Copa. Após avaliações médicas, Zico optou por um tratamento conservador baseado em reforço muscular para tentar disputar o torneio.
Durante a preparação, porém, o camisa 10 ainda sofreu uma torção no tornozelo em um amistoso contra o Chile. O próprio jogador chegou a pedir dispensa da convocação, mas foi convencido a permanecer no grupo. Sem condições de atuar durante os 90 minutos, Zico passou a ser utilizado como opção no banco de reservas. Anos depois, ele revelou ter aceitado a situação em prol da equipe.
O ídolo rubro-negro só fez sua estreia naquela Copa nas oitavas de final, contra a Polônia. Com isso, a partida de abertura diante da Espanha tornou-se a última vez em que o Brasil iniciou um Mundial sem seu tradicional camisa 10 em campo. Décadas depois, a história volta a se repetir.
Sem Neymar, a Seleção Brasileira entra em campo contra o Marrocos quebrando uma sequência de 40 anos com um camisa 10 entre os titulares nas estreias de Copa do Mundo. A partida acontece neste sábado (13/06), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Provável escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Raphinha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável escalação: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari e Amine Sbai. Técnico: Mohamed Ouahbi. Em clima de Copa do Mundo, Monica Martelli e Ingrid Guimaraes se enrolam com teste sobre futebol: 'Voltou Neymar?
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