Brasil estreia na Copa do Mundo com trio titular inexperiente

O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu ao escalar um trio de jogadores pouco experientes na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Igor Thiago, Ibañez e Douglas Santos, que juntos somam apenas 18 partidas pela seleção, foram titulares contra Marrocos. A escalação rompe com a tradição brasileira de apostar em jogadores mais testados e é uma das mais inexperientes em 40 anos.

O Brasil iniciou a Copa do Mundo de 2026 com uma surpresa na escalação do time: um trio de jogadores pouco experientes. Igor Thiago , Ibañez e Douglas Santos , que juntos somam apenas 18 partidas pela seleção, foram titulares na estreia contra Marrocos.

Igor Thiago, com apenas quatro jogos, é o titular mais inexperiente desde 1986. A escalação de Ancelotti rompe com a tradição brasileira de apostar em jogadores mais testados, destacando-se como uma das mais inexperientes em 40 anos. A presença de Ibañez e Douglas Santos amplia ainda mais o tamanho da exceção. Ambos chegaram à Copa com apenas sete jogos pela seleção principal.

O dado contrasta com a tradição brasileira, que costuma iniciar Copas apoiada em jogadores que já acumularam dezenas de partidas internacionais. Mesmo atletas que chegaram relativamente desconhecidos aos Mundiais normalmente haviam passado por ciclos mais longos de observação. O último caso semelhante foi o de Gilberto Silva em 2002. O volante iniciou a campanha do pentacampeonato com apenas sete jogos pela seleção e acabou se transformando em uma das peças fundamentais da conquista.

Desde então, nenhum titular brasileiro em estreias de Copa havia entrado em campo com menos de dez partidas disputadas pela equipe nacional. O levantamento histórico mostra como a escalação de Ancelotti foge do padrão. Entre os titulares brasileiros de estreias de Copa desde 1986, Igor Thiago aparece agora atrás apenas de Júlio César na lista dos menos experientes. A lista também ajuda a contextualizar o momento vivido pela seleção.

Enquanto as equipes de 2018 e 2022 chegaram às Copas apoiadas em grupos consolidados ao longo de um ciclo inteiro, Ancelotti optou por confiar posições importantes a jogadores ainda em início de trajetória internacional. No caso de Igor Thiago, a aposta é ainda mais ousada.

O atacante não apenas recebeu a responsabilidade de iniciar uma Copa do Mundo como centroavante titular do Brasil, mas o fez com menos jogos pela seleção do que qualquer outro titular brasileiro em estreias de Mundial nas últimas quatro décadas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Copa Do Mundo Igor Thiago Ibañez Douglas Santos Carlo Ancelotti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »

Wagner Moura declara amor ao Vitória e explica que, na Copa do Mundo, vibra pelo BrasilEm entrevista descontraída para a Academia de Hollywood, Wagner Moura revelou que prioriza o clube baiano Vitória sobre a Seleção Brasileira, mas admite mudar de sentimento durante a Copa do Mundo, reforçando o orgulho nacional.

Read more »

Destaque de adversário do Brasil chega à Copa do Mundo após temporada marcada por lesõesCapitão e principal destaque da seleção de Marrocos, o lateral-direito Achraf Hakimi chega como uma das maiores ameaças ao Brasil...

Read more »

Brasil X Marrocos na Copa do Mundo 2026: tudo sobre o primeiro adversário do BrasilConheça mais de perto o Marrocos, uma das potências do norte da África e primeiro adversário do Brasil no torneio

Read more »