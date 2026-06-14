Brasil estreia na Copa do Mundo com baixo apoio e atuação abaixo das expectativas

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, realizada no estádio MetLife, em Nova Jersey, foi marcada por um baixo apoio e uma atuação dos jogadores abaixo das expectativas. A equipe enfrentou problemas em campo e a torcida não conseguiu aumentar o volume da torcida durante o jogo.
Apesar de as camisas verde e amarelo serem maioria no estádio, o apoio ficou aquém do esperado para a estreia brasileira na Copa do Mundo.
Em um estádio com 80.663 pessoas e predominância visual de camisas da seleção brasileira, o Brasil estreou na Copa do Mundo neste sábado (13), sem conseguir contagiar as arquibancadas como se esperava para uma estreia em Mundial. Nem os pedidos de Vinícius Júnior por apoio foram suficientes para aumentar o volume da torcida na partida, marcada por uma atuação dos jogadores abaixo das expectativas e por problemas que a equipe já havia apresentado em jogos anteriores
Brasil Copa Do Mundo Nova Jersey Torcida Estréia Atingência Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Abaixo Das Expectativas Atingência Baixa Atingência Esperada
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.
Read more »
Brasil X Marrocos na Copa do Mundo 2026: tudo sobre o primeiro adversário do BrasilConheça mais de perto o Marrocos, uma das potências do norte da África e primeiro adversário do Brasil no torneio
Read more »
Neymar recebe apoio de famosos antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026Famosos enviam mensagens de apoio a Neymar enquanto a Seleção Brasileira estreia com uniforme dourado e escalação inédita, incluindo Igor Thiago no ataque e na defesa, e o público paga preços elevados por alimentos e bebidas no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Read more »
Flávio visita Bolsonaro e aposta em vitória do Brasil na estreia na Copa do MundoVisita do pré-candidato à Presidência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes
Read more »