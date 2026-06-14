Brasil estreia na Copa 2026 contra o Marrocos

A Seleção Brasileira disputará os jogos da fase de grupos nos EUA, enfrentando Haiti e Escócia após a estreia.

O Brasil estreia na Copa 2026 no sábado (13) contra o Marrocos . A Seleção Brasil eira disputará os jogos da fase de grupos nos EUA, enfrentando Haiti e Escócia após a estreia.

Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil jogará as oitavas em 5 de julho; em segundo, em 4 de julho. A competição, a primeira com 48 seleções, será sediada nos EUA, Canadá e México. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

O Brasil está no Grupo C e todos os três jogos da fase de grupos serão disputados nos Estados Unidos. Sorteado no Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. As partidas da Seleção Brasileira acontecerão em dias de quarta-feira, sexta-feira e sábado. Se o Brasil avançar, quando serão os jogos?

A seleção brasileira terá dois possíveis calendários no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, dependendo da posição em que terminar a fase de grupos. As datas e horários das partidas mudam conforme o cruzamento do chaveamento. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição com 48 seleções e terá jogos realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil jogará a segunda fase no dia 29 de junho, uma segunda-feira, às 14h.

As oitavas de final seriam disputadas em 5 de julho, domingo, às 17h. Neste cenário, as quartas de final aconteceriam em 11 de julho, sábado, às 18h. A semifinal está prevista para 15 de julho, quarta-feira, às 16h. Já a final da Copa do Mundo será disputada em 18 de julho, sábado, às 18h.

Se a seleção brasileira avançar em segundo lugar do grupo, o caminho muda já na segunda fase. O jogo seria disputado também em 29 de junho, mas às 22h. As oitavas de final aconteceriam em 4 de julho, sábado, às 14h. As quartas seriam realizadas em 9 de julho, quinta-feira, às 17h.

A semifinal, neste chaveamento, está marcada para 14 de julho, terça-feira, às 16h. A decisão do torneio permanece no dia 18 de julho, sábado, às 18h





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Copa 2026 Marrocos Seleção Brasileira Fase De Grupos Oitavas De Final Quartas De Final Semifinal Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa do Mundo 2026: confira a agenda do 2º dia de Copa do Mundo 2026Sexta-feira tem confrontos entre Canadá e Bósnia, e Estados Unidos contra o Paraguai, e coletiva de Ancelotti e Vini Jr.

Read more »

Brasil X Marrocos na Copa do Mundo 2026: tudo sobre o primeiro adversário do BrasilConheça mais de perto o Marrocos, uma das potências do norte da África e primeiro adversário do Brasil no torneio

Read more »

Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos: Vinícius Júnior lidera equipe sob AncelottiSeleção brasileira abre a Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium. Sem Neymar, Vinícius Júnior assume a liderança enquanto Carlo Ancelotti busca equilibrar pressão política e esportiva, com foco no medo como motivador e na reconstrução de um time competitivo.

Read more »

Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos em busca do hexaA Seleção Brasileira enfrenta Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026, em New Jersey, com a missão de superar traumas recentes e começar com o pé direito. O time de Ancelotti busca recuperação após eliminações passadas.

Read more »