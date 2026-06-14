Brasil estreia na Copa 2026 contra o Marrocos

A Seleção Brasileira disputará os jogos da fase de grupos nos EUA, enfrentando Haiti e Escócia após a estreia.
O Brasil estreia na Copa 2026 no sábado (13) contra o Marrocos . A Seleção Brasil eira disputará os jogos da fase de grupos nos EUA, enfrentando Haiti e Escócia após a estreia.
Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil jogará as oitavas em 5 de julho; em segundo, em 4 de julho. A competição, a primeira com 48 seleções, será sediada nos EUA, Canadá e México. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.
O Brasil está no Grupo C e todos os três jogos da fase de grupos serão disputados nos Estados Unidos. Sorteado no Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. As partidas da Seleção Brasileira acontecerão em dias de quarta-feira, sexta-feira e sábado. Se o Brasil avançar, quando serão os jogos?
A seleção brasileira terá dois possíveis calendários no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, dependendo da posição em que terminar a fase de grupos. As datas e horários das partidas mudam conforme o cruzamento do chaveamento. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição com 48 seleções e terá jogos realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil jogará a segunda fase no dia 29 de junho, uma segunda-feira, às 14h.
As oitavas de final seriam disputadas em 5 de julho, domingo, às 17h. Neste cenário, as quartas de final aconteceriam em 11 de julho, sábado, às 18h. A semifinal está prevista para 15 de julho, quarta-feira, às 16h. Já a final da Copa do Mundo será disputada em 18 de julho, sábado, às 18h.
Se a seleção brasileira avançar em segundo lugar do grupo, o caminho muda já na segunda fase. O jogo seria disputado também em 29 de junho, mas às 22h. As oitavas de final aconteceriam em 4 de julho, sábado, às 14h. As quartas seriam realizadas em 9 de julho, quinta-feira, às 17h.
A semifinal, neste chaveamento, está marcada para 14 de julho, terça-feira, às 16h. A decisão do torneio permanece no dia 18 de julho, sábado, às 18h
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