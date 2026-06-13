Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos: Vinícius Júnior lidera equipe sob Ancelotti

Seleção brasileira abre a Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium. Sem Neymar, Vinícius Júnior assume a liderança enquanto Carlo Ancelotti busca equilibrar pressão política e esportiva, com foco no medo como motivador e na reconstrução de um time competitivo.

A primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 será um verdadeiro teste para um ciclo que tem sido marcado por instabilidades dentro e fora dos gramados.

O duelo, marcado para as 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, tem como adversário o Marrocos, equipe que surpreendeu ao eliminar o Brasil na edição anterior em 2022. Sob o comando de Carlo Ancelotti, recém‑contratado para acalmar as tensões políticas e esportivas que se acumulavam na CBF, o país entra em campo sem Neymar, ainda em recuperação de lesão na panturrilha direita.

A ausência do craque cria um vácuo que deve ser preenchido por Vinícius Júnior, que assumiu a responsabilidade de liderar o ataque e representar a esperança de uma nova geração. Em entrevista concedida na véspera do jogo, Vinícius alternou respostas firmes a questionamentos táticos com um sorriso esperançoso, demonstrando a carga emocional que pesa sobre seus ombros.

O atacante de 25 anos, quase da mesma idade que a última sequência de 24 anos sem títulos mundiais, reforçou a determinação do grupo ao afirmar que a equipe chegou para ser campeã e que "quando a Copa começa, tudo zera", convocando o apoio da nação para que o país volte ao topo do futebol mundial





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