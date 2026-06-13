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Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos sem Neymar, mas com otimismo de Ancelotti

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Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos sem Neymar, mas com otimismo de Ancelotti
Copa Do Mundo 2026BrasilMarrocos
📆6/13/2026 7:23 PM
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Seleção inicia campanha na Copa do Mundo 2026 enfrentando Marrocos no MetLife Stadium, sem Neymar, que segue em reabilitação. Técnico Ancelotti demonstra confiança no grupo, enquanto o camisa 10 envia apoio nas redes sociais.

A Seleção Brasil eira dá o pontapé inicial na campanha da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium, localizado em Nova Iorque.

A partida, que marca a estreia da equipe na maior competição mundial de futebol, acontece sem a presença do principal nome do elenco, o atacante Neymar. A lesão na panturrilha, diagnosticada no início da temporada, ainda impede que o camisa 10 esteja em condições de jogar, de acordo com o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Desde o início da semana, Neymar tem participado apenas de sessões de fisioterapia, musculação e exercícios individuais, mantendo um regime de reabilitação rigoroso, monitorado diariamente pelos profissionais responsáveis. Apesar da impossibilidade de entrar em campo, o jogador permanece junto à delegação, acompanhando a partida nas arquibancadas e enviando mensagens de apoio aos companheiros através das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Neymar publicou: "Amanhã é o dia. Prontos para os desafios.

Vamos, Brasil", acompanhado de uma foto que destaca a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", símbolo da sua jornada de recuperação. O técnico da equipe, Carlo Ancelotti, expressou otimismo durante a coletiva de imprensa realizada na véspera do duelo, destacando o bom clima interno e a preparação da equipe para o torneio.

Contudo, Ancelotti evitou dar prazos específicos para o retorno de Neymar, reforçando que a prioridade da comissão técnica é garantir a plena recuperação do atleta antes de qualquer decisão sobre seu retorno em campo.

"Temos um sentimento muito positivo em relação a esta Copa, não apenas em relação a esta primeira partida contra o Marrocos. Estamos prontos, trabalhamos muito e estamos preparados", afirmou o treinador italiano. O técnico ainda salientou que o grupo tem condições de enfrentar um adversário de qualidade, ressaltando a importância de manter a concentração e a disciplina tática ao longo de toda a competição. A expectativa em torno do confronto entre Brasil e Marrocos vai além das fronteiras brasileiras.

Torcedores e analistas internacionais já classificam o duelo como um dos jogos mais esperados da fase de grupos, apontando para o potencial espetáculo que pode ser apresentado pelos dois lados. Enquanto a imprensa haitiana projetava uma possível surpresa do grupo de Ancelotti, o atacante Cristiano Ronaldo, artilheiro histórico da Seleção em Copas do Mundo, já deixou registrado o seu primeiro gol no torneio contra a mesma equipe marroquina, acrescentando ainda mais drama à narrativa.

O técnico Ancelotti, por sua vez, celebrou a estreia em Copas com o Brasil, descrevendo o momento como "um capítulo muito especial" em sua carreira. O Brasil entra em campo com um coletivo bem entrosado, apesar da ausência de Neymar, e busca iniciar a campanha de forma vitoriosa, consolidando a confiança dos torcedores e preparando o caminho para as próximas fases do campeonato

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