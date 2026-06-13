Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos sem Neymar, mas com otimismo de Ancelotti

Seleção inicia campanha na Copa do Mundo 2026 enfrentando Marrocos no MetLife Stadium, sem Neymar, que segue em reabilitação. Técnico Ancelotti demonstra confiança no grupo, enquanto o camisa 10 envia apoio nas redes sociais.

A Seleção Brasil eira dá o pontapé inicial na campanha da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), enfrentando o Marrocos no MetLife Stadium, localizado em Nova Iorque.

A partida, que marca a estreia da equipe na maior competição mundial de futebol, acontece sem a presença do principal nome do elenco, o atacante Neymar. A lesão na panturrilha, diagnosticada no início da temporada, ainda impede que o camisa 10 esteja em condições de jogar, de acordo com o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Desde o início da semana, Neymar tem participado apenas de sessões de fisioterapia, musculação e exercícios individuais, mantendo um regime de reabilitação rigoroso, monitorado diariamente pelos profissionais responsáveis. Apesar da impossibilidade de entrar em campo, o jogador permanece junto à delegação, acompanhando a partida nas arquibancadas e enviando mensagens de apoio aos companheiros através das redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Neymar publicou: "Amanhã é o dia. Prontos para os desafios.

Vamos, Brasil", acompanhado de uma foto que destaca a tatuagem no pescoço com a frase "Tudo passa", símbolo da sua jornada de recuperação. O técnico da equipe, Carlo Ancelotti, expressou otimismo durante a coletiva de imprensa realizada na véspera do duelo, destacando o bom clima interno e a preparação da equipe para o torneio.

Contudo, Ancelotti evitou dar prazos específicos para o retorno de Neymar, reforçando que a prioridade da comissão técnica é garantir a plena recuperação do atleta antes de qualquer decisão sobre seu retorno em campo.

"Temos um sentimento muito positivo em relação a esta Copa, não apenas em relação a esta primeira partida contra o Marrocos. Estamos prontos, trabalhamos muito e estamos preparados", afirmou o treinador italiano. O técnico ainda salientou que o grupo tem condições de enfrentar um adversário de qualidade, ressaltando a importância de manter a concentração e a disciplina tática ao longo de toda a competição. A expectativa em torno do confronto entre Brasil e Marrocos vai além das fronteiras brasileiras.

Torcedores e analistas internacionais já classificam o duelo como um dos jogos mais esperados da fase de grupos, apontando para o potencial espetáculo que pode ser apresentado pelos dois lados. Enquanto a imprensa haitiana projetava uma possível surpresa do grupo de Ancelotti, o atacante Cristiano Ronaldo, artilheiro histórico da Seleção em Copas do Mundo, já deixou registrado o seu primeiro gol no torneio contra a mesma equipe marroquina, acrescentando ainda mais drama à narrativa.

O técnico Ancelotti, por sua vez, celebrou a estreia em Copas com o Brasil, descrevendo o momento como "um capítulo muito especial" em sua carreira. O Brasil entra em campo com um coletivo bem entrosado, apesar da ausência de Neymar, e busca iniciar a campanha de forma vitoriosa, consolidando a confiança dos torcedores e preparando o caminho para as próximas fases do campeonato





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