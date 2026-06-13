Brasil estreia na Copa 2026 contra Marrocos em busca do hexa

A Seleção Brasileira enfrenta Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026, em New Jersey, com a missão de superar traumas recentes e começar com o pé direito. O time de Ancelotti busca recuperação após eliminações passadas.
O grande dia finalmente chegou! O Brasil estreia na Copa do Mundo 2026 neste sábado 13 de junho às 19h horário local no estádio Metlife em Nova Jersey Estados Unidos em busca do seu sexto título mundial.
Já na primeira partida no torneio a seleção comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o adversário mais difícil do grupo C Marrocos semifinalista em 2022 e atualmente a sétima melhor equipe do ranking da Fifa atrás da própria seleção brasileira a sexta colocada. A Seleção Brasileira busca se recuperar após as eliminações traumáticas nas Copas de 2018 e 2022 para Bélgica e Croácia respectivamente.
O time não chega como um dos principais favoritos mas confia na experiência de Ancelotti treinador multicampeão na Europa e na qualidade dos seus jogadores para ir longe no campeonato. Dentro de campo o Brasil teve uma baixa de última hora no amistoso contra o Egito no último sábado dia 6 o lateral-direito Wesley se lesionou e foi cortado. Com isso Danilo deve ser titular na posição enquanto Alex Sandro atuará pela esquerda.
Além disso no setor mais ofensivo o time será formado por Lucas Paquetá Matheus Cunha Richarlison e Raphinha. Um dos nomes mais debatidos nos últimos meses Neymar deve voltar a treinar com o grupo na próxima semana revelou Ancelotti em coletiva de imprensa nesta sexta-feira dia 6. O jogador sofreu uma lesão na panturrilha direita às vésperas da Copa.
Já o Marrocos conta com um reforço de peso para a estreia o defensor Noussair Mazraoui que teve uma subluxação no ombro esquerdo e estará à disposição para entrar em campo. O retorno é importante para a seleção que já sofreu com dois cortes durante a semana Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli abriram espaço para Marwane Saadane e Amine Sbai respectivamente. As grandes estrelas da seleção comandada por Mohamed Ouahbi são Hakimi do PSG e Brahim Díaz do Real Madrid.
No último compromisso antes da Copa a equipe marroquina empatou com a Noruega em 1 a 1. A provável escalação do Brasil conta com Alisson Danilo Marquinhos Gabriel Magalhães e Alex Sandro Casemiro e Bruno Guimarães Lucas Paquetá Matheus Cunha Vini Jr e Raphinha sob o comando de Carlo Ancelotti. Já o Marrocos deve entrar com Bono Hakimi Diop Riad e Mazraoui Bouaddi e El Aynaoui Brahim Díaz Ounahi e Sbaï Saibari com o técnico Mohamed Ouahbi.
A partida promete ser emocionante e a expectativa é de um jogo muito disputado entre duas seleções de alto nível. O Brasil precisa mostrar evolução em relação aos últimos mundiais e começar com uma vitória para ganhar confiança. Ancelotti já demonstrou sua capacidade de montar equipes competitivas e a torcida brasileira espera que o time consiga superar os desafios. O Marrocos por sua vez vem de uma campanha histórica em 2022 e quer provar que não foi sorte.
Com uma defesa sólida e contra-ataques rápidos a seleção marroquina pode surpreender novamente. O estádio Metlife estará lotado com brasileiros e marroquinos criando uma atmosfera vibrante. A arbitragem será do argentino Facundo Tello auxiliado por seus compatriotas. A transmissão ao vivo será feita por várias emissoras e plataformas de streaming.
O Brasil busca o hexa e cada jogo é decisivo. A preparação física e tática foi intensa e os jogadores estão focados. Neymar mesmo lesionado acompanha a equipe e sua recuperação é acompanhada de perto. A seleção marroquina também tem desfalques mas Mazraoui volta em boa hora.
O meio-campo brasileiro com Casemiro e Bruno Guimarães dará sustentação enquanto o ataque rápido pode definir o jogo. A defesa precisa estar atenta aos avanços de Hakimi e Díaz. Será um teste de fogo para ambos os times. A história das Copas mostra que estreias podem definir o rumo da competição.
O Brasil não pode se dar ao luxo de tropeçar. Com a força da torcida e a qualidade técnica a esperança é de um bom resultado. Ancelotti já disse que respeita o adversário mas confia no seu trabalho. A partida começa às 19h e o mundo estará de olho.
Vamos torcer para que o Brasil faça uma grande apresentação e conquiste os três primeiros pontos rumo ao hexa
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