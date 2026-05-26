Brasil enviará ajuda humanitária à Bolívia após ondas de protestos

O Brasil anunciou que enviará ajuda humanitária à Bolívia, que enfrenta ondas de protestos contra o governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo boliviano e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito.

O Brasil anunciou que vai enviar ajuda humanitária à Bolívia , que enfrenta ondas de protestos contra o governo. As ondas de protestos e bloqueios de estradas já duram quase um mês e vêm causando desabastecimento de alimentos, combustíveis e medicamentos no país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo boliviano e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito. O pedido por ajuda humanitária foi feito ao presidente Lula pelo presidente boliviano, que é conservador cristão de centro-direita.

Os protestos contra o governo de Paz estão sendo liderados por setores do sindicato Central Operária Boliviana (COB), organizações camponesas e grupos ligados ao ex-presidente de esquerda Evo Morales, que rejeitou os pedidos do governo por diálogo. Lula disse que defende que 'governo e movimentos sociais evitem o recurso à violência e privilegiem o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social'.

Os EUA e a Argentina também ofereceram assistência para lidar com o desabastecimento das últimas semanas. O departamento de Estado dos EUA descreveu a situação na Bolívia como uma 'crise humanitária' e classificou os protestos como 'ações destinadas a desestabilizar o governo democraticamente eleito de Rodrigo Paz'. A Argentina enviou uma aeronave militar de sua Força Aérea 'para realizar pontes aéreas para o transporte de alimentos', enquanto o presidente colombiano, Gustavo Petro, descreveu a situação como um 'levante popular'.

Na semana passada, alguns brasileiros relataram à BBC News Brasil as dificuldades que vêm passando com os protestos na Bolívia, que incluem problemas para viajar e riscos de desabastecimento. Manifestantes estão pedindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz. O que está acontecendo na Bolívia? Seis meses após assumir a Presidência da Bolívia, Rodrigo Paz enfrenta intensos protestos de diversos setores com diferentes demandas por uma mudança na direção política do governo.

Os setores mais críticos, incluindo agricultores e trabalhadores ligados a organizações sociais associadas ao ex-presidente Evo Morales, chegam a pedir a renúncia de Rodrigo Paz. O governo afirma que Morales está por trás dos protestos, algo que o ex-presidente nega. Morales foi declarado em situação de desacato a autoridade judicial em 11 de maio, após o líder social não ter comparecido ao início de seu julgamento por suposto tráfico de pessoas.

Os protestos, que começaram há quase um mês com bloqueios de estradas, se intensificaram e afetam o cotidiano de grande parte da população boliviana, que sofre com a escassez de alimentos, combustível e medicamentos. Os manifestantes picharam slogans no centro de La Paz com a mensagem 'Fora Rodrigo Paz'. Os bloqueios de estradas por manifestantes levaram à escassez de alimentos.

A Lei 1720 autorizou o Instituto Nacional de Reforma Agrária a converter uma pequena propriedade rural em uma propriedade de médio porte, desde que o proprietário o solicite voluntariamente. Segundo o governo, o objetivo da medida é permitir que os proprietários de pequenas propriedades rurais as utilizem como garantia para obter crédito e, assim, reativar investimentos.

No entanto, diversos grupos camponeses interpretaram a medida como uma tentativa de promover a venda de terras agrícolas para grandes proprietários. A Federação Camponesa Túpac Katari, apoiada pela Central Operária Boliviana (COB), a maior central sindical do país, bloqueou importantes rodovias em mais de 30 pontos, paralisando efetivamente a nação.

'Todas as estradas estão bloqueadas. As pessoas estão muito revoltadas', afirma o motorista Eddy





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