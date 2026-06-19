Brasil enfrentará Haiti com estádio lotado na Filadélfia; Ancelotti fala sobre Endrick e autocrítica pós-estreia

Todos os ingressos para o jogo entre Brasil e Haiti, na Filadélfia, estão esgotados. O técnico Carlo Ancelotti destacou o clamor por Endrick, elogiou seu talento e afirmou que ele será usado na Copa. Também comentou a autocrítica da seleção após a derrota para Marrocos e a necessidade de evolução tática no próximo jogo.
A partida entre Brasil e Haiti , válida pela Copa do Mundo, registrou todos os ingressos esgotados, totalizando 68.324 espectadores, no jogo realizado na Filadélfia , Estados Unidos.
O técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva, abordou a expectativa de uma grande festa da torcida brasileira no estádio, confirmou que a seleção brasileira jogará com o uniforme azul, enquanto o Haiti usará o branco. Sobre o jovem talento Endrick, Ancelotti destacou o grande clamor popular pela sua utilização, classificando-o como um talento extraordinário que será aproveitado nesta edição da Copa e na próxima.
O treinador também comentou a necessidade de autocrítica após a estreia frustrante contra Marrocos, ressaltando a importância de buscar soluções e manter a confiança na competitividade da equipe. A análise de Paulo Nunes e Renata Vasconcellos, a partir de Nova York, reforçou a impressão de que Endrick deveria atuar, devido à sua capacidade de transformar o ambiente da partida, embora Nunes acreditasse que ele não seria escalado.
Foram discutidas possíveis mudanças táticas, com a expectativa de que Ancelotti adote um formation com mais atacantes, abrindo um jogador pelo lado direito, e a urgência de marcar gols contra o Haiti para garantir uma evolução coletiva. A cobertura conta ainda com a oferta de vídeos do palco do Jornal Nacional através do GloboPop e indicações de leitura complementar
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