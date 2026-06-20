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Brasil enfrentará Escócia em decisão do Grupo C da Copa do Mundo 2026

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Brasil enfrentará Escócia em decisão do Grupo C da Copa do Mundo 2026
Copa Do Mundo 2026Grupo CBrasil
📆6/20/2026 1:43 PM
📰Lance!
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A seleção brasileira busca garantir uma boa posição no Grupo C após vitória por 3 a 0, com foco no próximo duelo contra a Escócia, que conta com jogadores em grande momento e um trio ofensivo perigoso.

A seleção brasileira se prepara para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 24, em um duelo que pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C . Após a vitória expressiva por 3 a 0 contra o adversário nesta sexta-feira, 19, as atenções da equipe canarinho agora se voltam para esse confronto derradeiro.

Do lado escocês, o nome mais conhecido é o do capitão, que segue sendo a principal liderança da seleção, mas outros jogadores chegam ao Mundial vivendo um grande momento e podem causar problemas ao Brasil. Um desses atletas ganhou liberdade para atacar no futebol italiano e passou a explorar ainda mais sua principal característica: a chegada surpresa na área.

Forte fisicamente, eficiente pelo alto e com boa finalização, ele costuma aparecer como elemento surpresa para marcar gols e é frequentemente o jogador mais perigoso da Escócia. Outro representante da alma da seleção escocesa é o meio-campista de 31 anos, conhecido pela intensidade, liderança e capacidade de atuar de área a área durante os 90 minutos. Ele combina força física, qualidade nos passes e presença ofensiva, aparecendo em infiltrações, finalizações de média distância e contribuindo bastante sem a bola.

Já Ché Adams se destaca pela movimentação constante, pela força física e pela capacidade de atuar de costas para os defensores. Além de finalizar, participa bastante da construção das jogadas e abre espaços para as chegadas de outros companheiros. Esses três jogadores formam um trio que merece atenção especial do Brasil. Em um time que aposta na intensidade, no jogo físico e nas infiltrações dos meio-campistas, os escoceses podem oferecer mais dificuldades do que o torcedor brasileiro imagina

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