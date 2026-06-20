Brasil enfrentará Escócia em decisão do Grupo C da Copa do Mundo 2026

A seleção brasileira busca garantir uma boa posição no Grupo C após vitória por 3 a 0, com foco no próximo duelo contra a Escócia, que conta com jogadores em grande momento e um trio ofensivo perigoso.

A seleção brasileira se prepara para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 24, em um duelo que pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C . Após a vitória expressiva por 3 a 0 contra o adversário nesta sexta-feira, 19, as atenções da equipe canarinho agora se voltam para esse confronto derradeiro.

Do lado escocês, o nome mais conhecido é o do capitão, que segue sendo a principal liderança da seleção, mas outros jogadores chegam ao Mundial vivendo um grande momento e podem causar problemas ao Brasil. Um desses atletas ganhou liberdade para atacar no futebol italiano e passou a explorar ainda mais sua principal característica: a chegada surpresa na área.

Forte fisicamente, eficiente pelo alto e com boa finalização, ele costuma aparecer como elemento surpresa para marcar gols e é frequentemente o jogador mais perigoso da Escócia. Outro representante da alma da seleção escocesa é o meio-campista de 31 anos, conhecido pela intensidade, liderança e capacidade de atuar de área a área durante os 90 minutos. Ele combina força física, qualidade nos passes e presença ofensiva, aparecendo em infiltrações, finalizações de média distância e contribuindo bastante sem a bola.

Já Ché Adams se destaca pela movimentação constante, pela força física e pela capacidade de atuar de costas para os defensores. Além de finalizar, participa bastante da construção das jogadas e abre espaços para as chegadas de outros companheiros. Esses três jogadores formam um trio que merece atenção especial do Brasil. Em um time que aposta na intensidade, no jogo físico e nas infiltrações dos meio-campistas, os escoceses podem oferecer mais dificuldades do que o torcedor brasileiro imagina





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo 2026 Grupo C Brasil Escócia Futebol Seleção Canarinha Ché Adams Meio-Campo Intensidade Infiltração

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Questão disciplinar faz Brasil cair posição no Grupo C da Copa do MundoO Brasil chega ao fim da 1ª rodada da Copa do Mundo na 3ª colocação do Grupo C, atrás da líder Escócia e do Marrocos, 2º colocado.

Read more »

Brasil em terceiro no grupo da Copa: possíveis adversários e regras de classificaçãoA Seleção Brasileira está em terceiro lugar no seu grupo da Copa do Mundo, mas ainda pode se classificar entre os melhores terceiros. A FIFA tem regras complexas para definir os confrontos da segunda fase, com 495 combinações possíveis. O Brasil, como melhor terceiro, pode enfrentar o líder do Grupo E, atualmente a Alemanha. Estas são as combinações e cenários para a equipecanarinha.

Read more »

Brasil enfrenta incerteza no Grupo C da Copa do Mundo com um pontoA Seleção Brasileira soma apenas um ponto após a primeira rodada e depende de resultados na última partida para avançar. A classificação inclui os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, tornando cada gol e saldo decisivo. O Brasil pode até perder, mas precisará de uma vitória para garantir vaga nas oitavas.

Read more »

Grupo do Brasil na Copa pode conhecer primeiro classificado nesta sextaCaso vença, Seleção da Escócia já está garantida na fase de 16 avos do Mundial de 2026; brasileiros entram em campo já sabendo o que precisam fazer para avançar ao mata-mata

Read more »