Brasil enfrenta Suíça em confronto da Copa Davis no Rio de Janeiro com foco na quadra rápida

Equipe brasileira, comandada por Jaime Oncins, terá pela frente uma Suíça renovada sem Stan Wawrinka em duelo na Farmasi Arena. João Fonseca e outros tenistas buscam vantagem da quadra rápida coberta para avançar na competição.
Após três anos de espera, a Copa Davis retorna ao Rio de Janeiro com um confronto emocionante entre Brasil e Suíça na Farmasi Arena , marcado para a quadra rápida coberta.
A equipe brasileira, dirigida por Jaime Oncins, terá pela frente uma Suíça em momento de transição, pois o experiente Stan Wawrinka, de 41 anos e vencedor de três Grand Slams, está em sua temporada de despedida e não deve atuar na capital fluminense. No histórico mais recente do país na competição, em fevereiro, a Suíça garantiu uma vitória ampla por 4 a 0 sobre a Tunísia, em casa, com Wawrinka como número 1 da equipe, onde venceu Alaa Trifi por 6/1 e 6/0.
Para este duelo no Brasil, a Suíça apostará em seus tenistas mais jovens, como Dominic Stricker e Henri Laaksonen, que devem compor a linha de frente, enquanto o Brasil conta com a força de João Fonseca, que recentemente igualou seu melhor ranking da carreira, e outros nomes consolidados no circuito. O jovem tenista suíço Dominic Riedi, que aparece como um dos possíveis adversários do Brasil, tem se destacado mais nos torneios Challenger do que no nível ATP.
Sua única vitória em torneios ATP na temporada veio justamente no confronto contra a Tunísia, onde bateu Alaa Trifi. Riedi tentou qualifying em grandes eventos como Australian Open, Roland Garros e Masters 1000 de Indian Wells e Miami, mas não conseguiu acesso à chave principal. Sua maior conquista recente foi o título do Challenger de Busan, na Coreia do Sul, em abril, quando estava no ranking 169º e venceu o chinês Yunchaokete Bu por 3/6, 6/3 e 6/2.
Outro nome suíço que pode aparecer é Jerome Kym, atual 201º do mundo, que no duelo contra a Tunísia venceu Moez Echargui por 7/6 e 6/4, somando sua única vitória no nível ATP no ano. O Brasil, sob o comando do capitão Jaime Oncins, busca fazer valer o mando de campo e a vantagem da quadra rápida coberta. João Fonseca, que vive um momento especial na carreira ao alcançar novamente o top 30, é a principal arma brasileira.
Curiosamente, pouco mais de um mês depois deste confronto pela Copa Davis, Fonseca terá que defender seu título justamente na Suíça, no torneio de Halle, o que adiciona uma camada extra de preparação e estratégia para ambas as partes. Além disso, a recente derrota do Brasil para o Canadá por 3 a 2, em fevereiro, em quadra rápida fora de casa, serve como alerta para a necessidade de aproveitar bem a chance em casa.
A partida promete ser um duelo equilibrado, onde a juventude suíça enfrentará a paixão e o apoio da torcida brasileira na busca por um lugar nas próximas fases da competição
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