O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), de olho na sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. A equipe brasileira busca sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 e está de olho em uma partida importante contra o Haiti.

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), de olho na sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Este será o primeiro encontro das equipes em 10 anos, desde o duelo válido pela fase de grupos da Copa América Centenário.

Nesta partida, o Brasil goleou o adversário pelo placar elástico de 7 a 1. Philippe Coutinho, que na época se destacava no Liverpool, liderou a vitória da equipe com um hat-trick. Renato Augusto (duas vezes), Gabigol e Lucas Lima também balançaram as redes.

Além disso, cinco jogadores da equipe que participaram da Copa América Centenário estavam presentes na partida, incluindo Alisson, Marquinhos e Casemiro. No entanto, o goleiro Johny Placide segue como titular absoluto na meta, enquanto Duckens Nazon, atacante que é o maior artilheiro da história do país com 44 gols, foi reserva na derrota por 1 a 0 para a Escócia.

A equipe do Brasil foi eliminada ainda na fase de grupos, depois de um revés diante do Peru por 1 a 0. Os comandados do técnico Dunga terminaram na nona posição geral, alcançando o pior resultado da equipe na história do torneio. O Brasil precisa de uma vitória para seguir em frente e buscar a sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026





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