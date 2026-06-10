Brasil enfrenta nova ofensiva tarifária dos EUA

A reunião entre os Estados Unidos e o Brasil sobre a tarifa de 37,5% sobre produtos brasileiros está marcada para ocorrer às 11h no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

A reunião entre os Estados Unidos e o Brasil sobre a tarifa de 37,5% sobre produtos brasileiros está marcada para ocorrer às 11h no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

A decisão é tomada em meio à nova ofensiva tarifária dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, que podem chegar a 37,5% contra 59 países acusados de produzir itens com trabalho escravo, incluindo o Brasil. Dias antes, o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) já havia informado que o governo norte-americano alega que decisões da Justiça brasileira contra plataformas americanas de redes sociais restringem atividades dessas empresas e afetam a liberdade de operação no país.

O relatório também critica políticas que, segundo o governo americano, favorecem concorrentes locais em serviços de pagamento eletrônico, como o Pix. Além disso, o USTR afirma que acordos comerciais do Brasil com México e Índia concedem vantagens tarifárias a produtos desses países em setores considerados estratégicos. Os Estados Unidos apontam falhas no combate à pirataria e à falsificação de produtos, além de demora na análise de pedidos de patentes, especialmente no setor biofarmacêutico.

O Brasil também deixou de oferecer tratamento tarifário equivalente ao etanol americano desde 2017, o que teria reduzido o acesso do produto dos EUA ao mercado brasileiro. O governo americano reconhece que o Brasil possui legislação para combater o desmatamento ilegal, mas afirma que a aplicação das normas não tem sido suficientemente eficaz para conter o problema.

Com as exceções que foram colocadas pelos próprios americanos para não impactar a inflação local, como frutas, café ou aeronaves, 21% dos produtos brasileiros estarão sujeitos à tarifa de 25% caso seja efetivamente implementada. A decisão deve ser feita até julho, quando o USTR concluirá as audiências públicas sobre o tema





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