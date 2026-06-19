Brasil enfrenta Haiti pela segunda rodada da Copa de 2026

Seleção brasileira busca vitória no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, com possíveis mudanças na escalação após críticas a Casemiro. Endrick e Danilo Santos são opções no meio-campo.

O Brasil entra em campo pela segunda vez na Copa de 2026 na noite desta sexta-feira, 19, contra o Haiti . A bola está marcada para correr às 21h30 no Lincoln Financial Field, em Philadelphia, nos Estados Unidos.

Este é um confronto decisivo para a seleção canarinho, que busca consolidar sua posição no grupo após a estreia. O técnico da equipe brasileira tem enfrentado questionamentos sobre a escalação, especialmente no meio-campo, após a atuação abaixo da expectativa de Casemiro, que foi incluído entre os 11 piores da semana em algumas análises. Nomes como Endrick, jovem promessa do futebol brasileiro, e Danilo Santos, volante do Botafogo, são cogitados para ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Além deles, Martinelli e Vini Jr. disputam posições no ataque, enquanto Paquetá busca se firmar como articulador. O adversário Haiti, embora menos conhecido no cenário mundial, conta com seu camisa 10, que atua na Inglaterra ao lado dos brasileiros João Gomes e André, ambos do Wolverhampton. Essa conexão pode trazer familiaridade ao time haitiano, mas o Brasil espera impor seu favoritismo.

A partida também altera a programação da Globo, que ajustou seus horários para transmitir o jogo ao vivo para todo o país. A expectativa é alta entre os torcedores, que lotam as redes sociais com debates sobre a escalação ideal. Muitos pedem mudanças táticas e maior ousadia do treinador para garantir os três pontos. Além do aspecto esportivo, o jogo tem um significado especial para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, que promete comparecer em massa ao Lincoln Financial Field.

A atmosfera promete ser vibrante, com bandeiras, cantos e muito verde e amarelo. A Seleção Brasileira busca não apenas a vitória, mas também uma atuação convincente que eleve a confiança do elenco para os próximos desafios. O jogo contra o Haiti é visto como uma oportunidade para testar novas peças e corrigir falhas apontadas na estreia. A comissão técnica está atenta aos detalhes e promete surpresas na escalação.

Enquanto isso, o Haiti, sob o comando do técnico francês, aposta na solidez defensiva e nos contra-ataques para tentar surpreender. O duelo promete emoção e definições importantes para o futuro das duas equipes na competição





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