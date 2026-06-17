Brasil enfrenta Haiti com transmissão especial e Neymar segue em recuperação

A CBF prepara cobertura especial para o jogo contra o Haiti, com imagens ao vivo do gramado. Neymar participa de treinos com bola mas deve ser poupado. Confira análises e atualizações da Seleção na Copa.

A partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), promove uma cobertura especial com transmissão ao vivo contando com imagens diretas do gramado.

A emissora seguirá todos os lances e movimentações da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Um destaque importante será a participação do influenciador... O retorno de Neymar aos treinos com bola é um dos pontos de maior interesse para a comissão técnica e torcida. O camisa 10 ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e, na terça-feira (16), chegou a ir a campo, mas realizou apenas exercícios leves, sem contato com a bola, usando tênis.

A expectativa é que ele não fique à disposição para o jogo contra o Haiti, mas o departamento médico da Seleção trabalha para que esteja plenamente recuperado a partir da fase eliminatória. Além de Neymar, outros jogadores como Raphinha, Bruno Guimarães e Murillo (citado como Magalhães no texto original) também voltaram a treinar.

A comissão médica e de preparação física tem preservado alguns atletas com controle de carga, especialmente após a estreia em que percorreram cerca de 10 km em campo. A ausência de Rayan e Endrick também tem sido comentada, indo na contramão de uma "fórmula de sucesso" observada na Copa. No grupo C, o Brasil aparece como o com maior probabilidade de classificação, seguido por Escócia e Marrocos.

A transmissão destacará ainda records históricos, como o de Messi superando Pelé, e os números da Fifa que mostram que os jogadores do Brasil não se destacam nas três estatísticas oficiais contabilizadas até o momento. O treino fechado desta segunda-feira (15) contou com a presença de familiares e do influenciador Biancardi, acompanhando o trabalho da equipe





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