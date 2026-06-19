Brasil enfrenta a Escócia e o Haiti na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar a Escócia e o Haiti na Copa do Mundo. O ex-treinador Muricy Ramalho criticou a estreia do Brasil e a tática do técnico italiano Carlo Ancelotti.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) para enfrentar a Escócia , às 21h30 (de Brasília), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C. O ex-treinador Muricy Ramalho , atualmente comentarista, criticou a estreia do Brasil, com um empate diante do Marrocos, como ruim.

Ele afirmou que o Brasil não jogou bem por conta da parte coletiva e que não tem um time. Além disso, Ramalho criticou a tática do técnico italiano Carlo Ancelotti, dizendo que ele precisa entregar mais no comando da Seleção. O atacante Neymar permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física.

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação. A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo.

No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey. A Seleção Brasileira também enfrentará o Haiti, às 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. O confronto está marcado para a próxima semana e a equipe do Brasil seguirá sem o atacante Neymar





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