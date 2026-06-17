Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Brasil empata com Marrocos e vê necessidade de reforçar a pressão sem a bola antes do duelo contra o Haiti

Esportes News

Brasil empata com Marrocos e vê necessidade de reforçar a pressão sem a bola antes do duelo contra o Haiti
Copa Do MundoBrasilMarrocos
📆6/17/2026 11:15 AM
📰Lance!
39 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 51%

A partida de estreia da Seleção mostrrou posse favorável, mas falta de intensidade e pressão defensiva. Analistas apontam que atacantes como Matheus Cunha, Luiz Henrique e Endrick têm perfil de pressão alta e podem ser decisivos na partida contra o Haiti. O próximo desafio será na sexta‑feira, às 21h30, em busca da primeira vitória da campanha.

O empate por 1 a 1 com Marrocos não abalou a trajetória do Brasil na Copa do Mundo, mas revelou uma fragilidade que se manifestou nos primeiros minutos de partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Apesar da posse dominante e de ter completado mais passes que o adversário, a Seleção brasileira passou boa parte do confronto correndo atrás do meio‑campo marroquino, sem conseguir impor pressão consistente. Na primeira etapa, Marrocos chegou a controlar mais de 70% da bola, finalizou cinco vezes enquanto o Brasil tentou apenas um chute.

Ao chegar aos 30 minutos, o time africano já registrava 12 finalizações, número superior ao que a equipe de Ancelotti permitiu em todas as suas seis partidas completas nas Copas anteriores. Essa diferença de intensidade ficou ainda mais evidente nos indicadores físicos: os marroquinos percorreram 104,1 km, fizeram 111 sprints e completaram 26 desarmes, contra 98,6 km, 92 sprints e 23 desarmes da equipe brasileira

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Copa Do Mundo Brasil Marrocos Pressão Defensiva Haiti

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção Brasileira empata com Marrocos na Copa e sofre críticas a Igor ThiagoSeleção Brasileira empata com Marrocos na Copa e sofre críticas a Igor ThiagoA Seleção Brasileira começou a Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos. O centroavante Igor Thiago foi criticado por sua atuação, especialmente após perder um gol claro. A Escócia venceu o Haiti e lidera o grupo. As redes sociais reagiram fortemente, com torcedores europeus questionando o nível do jogador e lembrando a ausência de João Pedro. O jogo alcançou alta audiência na Globo.
Read more »

Seleção Brasileira Reage com Arrogancia a Críticas Após Empate com MarrocosSeleção Brasileira Reage com Arrogancia a Críticas Após Empate com MarrocosApós o empate em 1 a 1 com Marrocos, jogadores da seleção brasileira demonstraram irritação ao serem questionados pela mídia e torcedores sobre a falta do futebol-arte esperado. A reportagem destaca três momentos de arrogância ou soberba que evidenciam o clima tenso nos bastidores da equipe, incluindo respostas evasivas e falta de autocrítica em entrevistas.
Read more »

Torcedores detonam atuação da Seleção contra Marrocos e pedem jovens no time titular |Torcedores detonam atuação da Seleção contra Marrocos e pedem jovens no time titular |O DIA esteve no Largo da Carioca para ouvir as opiniões de fãs de futebol sobre o time do técnico Carlo Ancelotti, cobrado por não escalar jovens como Rayan e Endrick
Read more »

Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'Depois do empate do Brasil diante do Marrocos, muitos torcedores pediram Endrick titular na Seleção Brasileira.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 14:15:53