Brasil empata com Marrocos e vê necessidade de reforçar a pressão sem a bola antes do duelo contra o Haiti

A partida de estreia da Seleção mostrrou posse favorável, mas falta de intensidade e pressão defensiva. Analistas apontam que atacantes como Matheus Cunha, Luiz Henrique e Endrick têm perfil de pressão alta e podem ser decisivos na partida contra o Haiti. O próximo desafio será na sexta‑feira, às 21h30, em busca da primeira vitória da campanha.

O empate por 1 a 1 com Marrocos não abalou a trajetória do Brasil na Copa do Mundo, mas revelou uma fragilidade que se manifestou nos primeiros minutos de partida no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Apesar da posse dominante e de ter completado mais passes que o adversário, a Seleção brasileira passou boa parte do confronto correndo atrás do meio‑campo marroquino, sem conseguir impor pressão consistente. Na primeira etapa, Marrocos chegou a controlar mais de 70% da bola, finalizou cinco vezes enquanto o Brasil tentou apenas um chute.

Ao chegar aos 30 minutos, o time africano já registrava 12 finalizações, número superior ao que a equipe de Ancelotti permitiu em todas as suas seis partidas completas nas Copas anteriores. Essa diferença de intensidade ficou ainda mais evidente nos indicadores físicos: os marroquinos percorreram 104,1 km, fizeram 111 sprints e completaram 26 desarmes, contra 98,6 km, 92 sprints e 23 desarmes da equipe brasileira





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