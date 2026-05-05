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Brasil em alerta: Chuvas fortes no Norte e Nordeste contrastam com calor no Sul

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Brasil em alerta: Chuvas fortes no Norte e Nordeste contrastam com calor no Sul
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📆5/5/2026 4:56 AM
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Previsão do tempo para esta terça-feira (05) indica chuvas intensas e temporais em grande parte do Norte e Nordeste do Brasil, enquanto o Sul experimenta uma elevação significativa das temperaturas.

O cenário meteorológico brasileiro apresenta contrastes marcantes nesta terça-feira (05). Enquanto as regiões Norte e Nordeste enfrentam a continuidade de chuvas intensas, com risco de temporais e acumulados elevados, o Sul experimenta uma elevação brusca nas temperaturas após um período de frio intenso.

No Norte, a umidade atmosférica favorece pancadas de chuva desde cedo nos estados do Amazonas, Pará e sul de Roraima, intensificadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A ZCIT, um corredor de nuvens próximo à linha do Equador, mantém o tempo instável no Amapá e litoral paraense, com previsão de temporais em diversas áreas. Alerta para volumes elevados de chuva é válido para o norte, nordeste, noroeste e litoral do Pará, além da metade sul do Amapá.

O Tocantins, por outro lado, terá um dia firme, com baixa umidade do ar e ventos fortes. No Nordeste, a circulação de ventos oceânicos causa chuva moderada a forte no litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, enquanto a ZCIT contribui para pancadas no litoral norte da região, especialmente no Maranhão. Sergipe e a costa baiana registram chuva fraca devido à umidade marítima.

A aproximação de uma frente fria no Sudeste intensifica as chuvas no sul e litoral sul da Bahia. As pancadas de chuva se concentram no norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e no litoral baiano, com risco de temporais. A baixa umidade do ar persiste no noroeste e norte da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, com rajadas de vento podendo atingir 50 km/h.

O Sudeste terá a frente fria atuando no litoral sul da Bahia e no extremo norte do Espírito Santo, com chuva que se intensifica ao longo do dia. Chuva fraca a moderada com trovoadas é esperada em pontos do sul, litoral, leste e interior de São Paulo, na Grande São Paulo, extremo sul de Minas Gerais e Zona da Mata. As demais áreas permanecerão estáveis, com temperaturas em elevação.

No Centro-Oeste, pancadas moderadas a fortes ocorrem no extremo norte e nordeste do Mato Grosso, enquanto as demais áreas permanecem firmes devido a uma massa de ar seco. No Sul, a manhã começa com tempo firme, mas há possibilidade de chuva fraca e isolada em alguns pontos. A chuva varia de fraca a moderada no Rio Grande do Sul, com previsão de temporais e trovoadas, especialmente na Campanha e no litoral sul.

Santa Catarina e Paraná podem ter pancadas isoladas no litoral, leste e sudoeste, mas o tempo permanece mais firme

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